L'Inter cala il poker a Lecce. Nerazzurri implacabili (anche col turnover)

L'Inter passeggia 4-0 al Via del Mare contro il Lecce, nella sfida valida per il 26° turno di Serie A. Tutto facile per la squadra di Inzaghi, che torna a +9 sulla Juventus, vittoriosa 3-2 nel lunch match contro il Frosinone, conquistando la decima vittoria consecutica tra campionato e coppe.

I nerazzurri vanno in vantaggio al 15' grazie a Lautaro Martinez, implacabile in area di rigore su servizio di Asllani. Gol numero 100 in Serie A per il Toro con la maglia dell'Inter, il terzo giocatore straniero a riuscirci dopo Nyers e Icardi. Nella ripresa sale in cattedra Davide Frattesi. In due minuti l'ex Sassuolo prima trova il raddoppio con un bell'inserimento poi dopo una discesa irresistibile serve a Lautaro il pallone del tris. La squadra di Inzaghi trova anche il quarto gol. Ci pensa di testa Stefan de Vrij sugli sviluppi di un corner.

La partita

D'Aversa schiera Touba in coppia con Baschirotto al centro della difesa. I terzini sono Gendrey e Gallo. In porta Falcone. Centrocampo a tre con Ramadani, ai suoi lati Blin e Rafia. Piccoli vince il ballottaggio con Krstovic e sarà affiancato da Almqvist e Sansone.

Maxi turnover per Inzaghi. Audero rileva Sommer influenzato. In difesa dentro Bisseck e Carlos Augusto con de Vrij centrale. A centrocampo rifiatano Barella e Calhanoglu perFrattesi e Asllani. Sulle fasce Dumfries e Dimarco. In attacco c'è Sanchez con Lautaro.

Primo tempo

Sono i nerazzurri a fare la partita mentre il Lecce pressa alto con un atteggiamento senza timori. Al 7' sugli sviluppi di un piazzato, cross leccese deviato da Dimarco che, involontariamente, regala il pallone ad Almqvist che colpisce, ma spara alto. Al 15' la squadra di Inzaghi trova il vantaggio. Passaggio di Asllani in profondità per Lautaro che, a tu per tu con Falcone, non può sbagliare. Al 22' Inter vicina al raddoppio. Sanchez pesca Mkhitaryan in area di rigore che prova il tiro: la sua conclusione esce fuori di pochissimo. I giallorossi continuano a giocare con coraggio, nonostante lo svantaggio ma si perdono sempre nell'ultimo passaggio. L'Inter amministra il vantaggio e prova ad aprirsi gli spazi con il palleggio, sprecando alcune potenziali occasioni. Il primo tempo finisce 1-0 per i nerazzurri.

Secondo tempo

La ripresa tarda di qualche minuto per l'infortunio al direttore di gara Doveri, sostituito dall'arbitro Baroni. Il Lecce parte forte e va a un passo dal pareggio con un colpo di testa in tuffo da parte di Blin. L'Inter risponde con un tiro centrale di Dimarco, che trova pronto Falcone. Poi al 54' arriva il raddoppio nerazzurro. Sanchez ricama in area per il tap-in di Frattesi che fa 2-0. Passano due minuti e arriva il terzo gol. Corsa poderosa di Frattesi sulla fascia destra, che mette in mezzo un pallone perfetto solo da spingere in porta per Lautaro. Comincia la girandola di cambi. Entrano Barella per Asllani poi Klaassen e Arnautovic per Mkhitaryan e Lautaro. Il Lecce prova a farsi vivo con Piccoli e il neo entrato Banda, vicino al gol con un gran rasoterra. Al 68' arriva il poker con de Vrij, che svetta più in alto di tutti. I padroni di casa accusano il colpo. All'89' gran cross di Barella che pesca Dumfries completamente solo in area di rigore. L'olandese manda fuori.

Il tabellino

LECCE (4-3-3) - Falcone; Gendrey, Baschirotto, Touba (60' Gonzalez), Gallo; Blin, Ramadani (80' Berisha), Rafia (59' Kaba); Almqvist (78' Oudin), Piccoli, Sansone (59' Banda). Allenatore: Roberto D'Aversa

INTER (3-5-2) - Audero; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi (76' Akinsanmiro), Asllani (58' Barella), Mkhitaryan (65' Klaassen), Dimarco (77' Buchanan); Lautaro Martinez (65' Arnautovic), Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi

Marcatori: Lautaro Martinez (I) 15' e 56', Frattesi (I) 54', de Vrij 68'

Ammoniti: Sansone (L), Asllani (I), Mkhitaryan (I)

Arbitro: Daniele Doveri (Roma 1)