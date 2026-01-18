Il Milan risponde all'Inter e supera il Lecce a San Siro: Fullkrug regala i tre punti ai rossoneri

Il Milan vince 1-0 contro il Lecce a San Siro nel posticipo serale della domenica, valido per il 21° turno di Serie A. Ottima prestazione della squadra di Allegri, che continua l'inseguimento sull'Inter capolista e riporta lo svantaggio a tre punti. Ora sono 43 i punti in classifica, tre in più del Napoli terzo e quattro in più della Roma, vittoriosa a Torino. Primo tempo senza reti con il Milan che mantiene il controllo del gioco e il Lecce che gioca a viso aperto senza fare le barricate. La ripresa è un assedio del Milan, che chiude i giallorossi nella loro area. Sale in cattedra Falcone, prodigioso prima su Ricci poi su Pulisic. Poi al 76' deve arrendersi sul colpo di testa del neo entrato Niclas Fullkrug, al primo gol con la maglia rossonera. Seconda sconfitta consecutiva per 1-0 per il Lecce a San Siro, che aveva perso anche contro l'Inter mercoledì scorsa.

La partita

Si parte subito a buoni ritmi. Al 6' Jashari lancia Saelemaekers sulla destra, che si gira sul sinistro e va al tiro. Palla alta di poco. Al 9' gol annullato ai rossoneri. Leao viene servito in profondità da Saelemaekers e supera Falcone con un tocco sotto. Tutto fermo per fuorigioco. Il Lecce non fa le barricate e si propone in avanti: al 17' Pierotti salta Estupinan e calcia da destra. La palla attraversa parte dell'area senza trovare l'intervento di qualche giocatore giallorosso. La squadra di Allegri mantiene il pallino del gioco ma non sfonda. Al 36' altra azione di Saelemaekers a destra, la palla arriva a Pulisic che calcia di prima con il destro. Falcone si oppone sul primo palo. I giallorossi tengono bene il campo e non corrono altri rischi. Dopo un minuto di recupero, Zufferli manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

Si riparte senza cambi. Il Milan parte con grande determinazione e chiude il Lecce nella sua area. Al 52' inserimento sulla sinistra di Estupinan, che mette in mezzo un pallone pericoloso, si salva in qualche modo la difesa giallorossa. Subito dopo Saelemaekers viene murato in angolo da Gallo. Continua l'assedio rossonero. Al 57' Falcone si supera su un colpo da biliardo di Ricci. Il portiere del Lecce si ripete dopo poco su una bellissima azione in velocità del Milan. Leao imbuca per Pulisic, che in area calcia a botta sicura ma trova la risposta di Falcone. Primi cambi per Allegri: escono Ricci e Pulisic, entrano Loftus-Cheeck e Fullkrug. Al 75' Saelemaekers pesca in area sulla sinistra per Rabiot, sponda per Loftus-Cheeck. Il gol è nell'aria. Gabbia lancia sulla destra Saelemaekers, che mette in mezzo un attimo prima che la palla finisca sul fondo. Fullkrug brucia sul tempo Siebert e di testa infila Falcone.

Il tabellino

MILAN (3-5-2) - Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri



LECCE (4-2-1-3) - Falcone; Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly, Gandelman; Pierotti, Stulic, Sottil. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Marcatori: Fullkrug (M) 76'

Ammoniti: De Winter (M)

Arbitro: Luca Zufferli (Udine)