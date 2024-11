Colpo Milan a Monza: basta un gol di Reijnders. Le pagelle della partita

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Milan vince di misura in trasferta a Monza nella sfida valida per l'undicesima giornata di Serie A. nel primo tempo Maignan salva su Pereira poi rossoneri trovano il vantaggio al 43' grazie ad un colpo di testa di Reijnders, lesto a sfruttare una ribattuta in area di Izzo. Nella ripresa la migliore occasione per il raddoppio capita su Leao ma spreca tutto davanti a Turati. Tre punti d'oro per Fonseca, si mette male invece per Nesta.

Monza

Stefano TURATI 6 - Capitola praticamente al primo tiro in porta, incolpevole sul gol. Pronto sulla conclusione di Theo Hernandez

Armando IZZO 5.5- Sfortunato quando favorisce il colpo di testa di Reijnders.

Pablo MARÌ 6 - Leader della difesa. Morata lo porta spesso fuori zona, se la cava col senso della posizione

Andrea CARBONI 6 - Grande applicazione difensiva. Fronteggia Chuckwueze senza sfigurare. Dall'87' Gianluca CAPRARI 6.5 - Entra nel finale e vivacizza la partita. Meritava di giocare qualche minuto in più

Pedro PEREIRA 6 - Tante discese sulla destra. Maignan gli nega il gol con un grande intervento dopo un bell'inserimento di testo. Dal 65' Danilo D'AMBROSIO 6 - Qualche buon pallone in mezzo, gioca col solito mestiere

Warren BONDO 6 - Non solo grande forza fisica ma anche buone geometrie. Conferma di essere in crescita. Dall'87' Mattia VALOTI SV

Alessandro BIANCO 5.5 - In cabina di regia al posto di Pessina. Deve crescere ancora in personalità

Georgios KYRIAKOPOULOS 5.5 - Disegna belle traiettorie col suo sinistro. Da un suo pallone perso nasce il gol del Milan poi scompare dal match.

Dany MOTA 5.5 - Feliciani gli annulla il quinto gol stagionale. Sempre pericoloso quando entra in possesso del pallone. Dal 65' Samuele VIGNATO 5.5 - Caprari gli regala un cross al bacio, lui lo spedisce fuori

Daniel MALDINI 5 - Era la sua partita. Sfiora il gol nel primo tempo con un tiro deviato in angolo da Maignan. Poi scheggia il palo da posizione di fuorigioco. Dimostra di avere numeri da grande giocatore. Pesano le occasioni fallite

Milan DJURIC 5 - Tagliato un po' fuori dal gioco della squadra che preferisce fraseggiare con Mota e Maldini. Dal 78' Mirko MARIC SV

Allenatore: Alessandro NESTA 5.5 - Prepara bene la partita e anche stavolta va sotto senza meritarlo. Ci si aspettava di più nella ripresa quando manca la reazione

Milan

Mike MAIGNAN 6.5 - Con il riflesso provvidenziale sul colpo di testa di Pereira mette il suo marchio sulla partita

Filippo TERRACCIANO 5.5 - Schierato a destra, grande impegno ma ancora qualche timidezza di troppo

Malick THIAW 6.5 - Ancora al centro della difesa al posto di Gabbia. Gioca pulito senza sbavature

Strahinja PAVLOVIC 6.5 - Dà sicurezza al reparto con la sua stazza fisica. Vince il duello tra giganti con Djuric

Theo HERNANDEZ 6.5 - Una sola discesa nel primo tempo manda nel panico la difesa brianzola. Si vede di più nella ripresa. Inarrestabile quando trova spazi

Youssouf FOFANA 6.5 - Diga in mezzo al campo e grande utilità tattica. Acquisto utilissimo

Tijjani REIJNDERS 7 - Si fa trovare al posto giusto al momento giusto e sblocca la partita. Ancora decisivo dopo i gol in Champions

Samu CHUCKWUEZE 6 - I compagni lo cercano tanto e lui si dà da fare con le sue sgasate. Conferma il solito difetto: cerca poco la conclusione. Dall'81' Ruben LOFTUS-CHEEK 6 - Dà il suo contributo nei minuti finali

Christian PULISIC 6.5 - Ci mette un po' per entrare in partita, costretto a svariare alla ricerca di palloni giocabili. Entra sul gol partita avviando il contropiede vincente. Dall'89' Yunus MUSAH SV

Noah OKAFOR 5 - Spreca un'ottima occasione su servizio di Morata poi non raccoglie l'invito di Theo. Fa troppo poco per essere preferito a Leao. Dal 63' Rafael LEAO 5 - Alla terza esclusione di fila, dovrebbe mangiarsi anche l'erba. Eppure non sfrutta una buona occasione appena entrato, svirgolando il pallone. Poi trovatosi tutto solo davanti a Turati, spara sul portiere del Monza

Alvaro MORATA 6 - Gioca tanto per la squadra, favorendo gli inserimenti dei compagni. Ora però deve ritrovare il gol

Allenatore: Paulo FONSECA 6.5 - Va avanti per la sua strada ed esclude ancora Leao. Conquista tre punti fondamentali per lavorare con maggiore tranquillità nelle prossime settimane.

Arbitro: Ermanno FELICIANI (Teramo) 6 - Fa infuriare il Monza annullando il gol di Mota per un fallo precedente su Theo Hernandez. Resta l'unico episodio dubbio poi gestisce bene la partita