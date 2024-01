Gol e spettacolo a Frosinone: il Monza cala il tris e vince in trasferta

Il Monza vince 3-2 in trasferta sul campo del Frosinone, nella sfida valida per il 19° turno di Serie A. Successo importante per i brianzoli, che conquistano l'intera posta in palio con non poche sofferenze dopo essere stati in vantaggio di tre gol. Rimonta a metà invece per i ciociari, a cui va comunque dato il merito di una grande reazione caratteriale dopo lo svantaggio.

La squadra di Palladino sblocca la gara al 18' con Dany Mota, su assist di Valentin Carboni. Sul finire del primo tempo è il giovane talento scuola Inter a siglare il raddoppio. Nella ripresa l'autorete di Soulé regala il terzo gol al Monza, che sembra chiudere il match. Passano due minuti e i ciociari accorciano le distanze con l'ex Sassuolo Harroui. Al 74' è Matias Soulé a realizzare il rigore del 2-3. Il Frosinone le prova tutte ma il muro brianzolo regge fino alla fine.

Con questa vittoria il Monza si porta a 25 punti, raggiungendo il 10° posto. Resta fermo a 19 punti invece il Frosinone, alla terza sconfitta consecutiva in campionato. Nel prossimo turno la squadra di Di Francesco va in trasferta sul campo dell'Atalanta (15 gennaio alle ore 20.45) mentre i brianzoli ricevono l'Inter (14 gennaio alle ore 20.45).

La partita

Di Francesco conferma il 3-4-3 con il terzetto difensivo Monterisi, Lusuardi e Okoli; tra i pali Turati. In mediana Harroui e Barrenechea, gli esterni sono Lirola e Gelli. Al centro dell'attacco gioca Cheddira, ai suoi lati Soulé e Reinier.

Palladino lancia Dany Mota in attacco, supportato da Colpani e Valentin Carboni. Sulle fasce spazio a Pedro Pereira e Ciurria, a centrocampo Bondo e Pessina. Gagliardini guida la difesa con D'Ambrosio e Caldirola, in porta Di Gregorio.

Primo tempo

La prima occasione è per il Monza. Colpani calcia da fuori area, mandando la palla fuori di poco. I padroni di casa rispondono con Cheddira, l'attaccante marocchino non prende lo specchio della porta. La squadra di Palladino passa in vantaggio al 18'. Sugli sviluppi di un corner, Carboni riceve palla e mette un gran pallone per Dany Mota che, a tu per tu con Turati, non sbaglia. I gialloazzurri si rendono pericolosi con una punizione di Harroui, fa buona guarda Di Gregorio. Dopo uno scontro con Harroui, il portiere del Monza è costretto ad uscire per problemi ad un ginocchio, al suo posto Sorrentino. A fine primo tempo arriva il raddoppio brianzolo. Soulé perde palla a metà campo, il Monza ribalta l'azione con Mota che serve in area Carboni freddo poi nel trafiggere Turati.

Secondo tempo

Cambi immediati per Di Francesco, entrano Caso e Mazzitelli al posto di Lirola e Reinier. Proprio il neo entrato Caso ci prova subito ma trova pronto Sorrentino, che mette in angolo. La partita si accende. Al 56' Carboni arriva al limite dell'area e tenta l'assist per Mota. Soulé, in ripiegamento, impatta male la sfera e inganna Turati, è 3-0 Monza. Il Frosinone si scuote subito e accorcia le distanze subito. Ci pensa Harroui con una bella conclusione che beffa Sorrentino sul suo palo. Ora i ciociari prendono campo, aumentando la pressione mentre i brianzoli sono più prudenti. Al 68' buona chance per Soulé, che calcia ma trova il muro monzese. Al 74' Mazzitelli ruba palla a Pessina e la serve in area per Caso, messo giù da D'Ambrosio. Rigore ineccepibile, si incarica della battuta Soulé che spiazza Sorrentino. Di Francesco le prova tutte mandando in campo anche Cuni e Ibrahimovic. I gialloazzurri non riescono a trovare il guizzo e il Monza porta a casa tre punti importanti.

Il tabellino

FROSINONE (3-4-3) - Turati; Monterisi, Lusuardi (85' Ibrahimovic), Okoli; Lirola (46' Caso), Harroui (84' Cuni), Barrenechea, Gelli; Soulé, Cheddira (61' Kaio Jorge), Reinier (47' Mazzitelli). Allenatore: Eusebio Di Francesco

MONZA (3-4-2-1) - Di Gregorio (41' Sorrentino); D'Ambrosio, Gagliardini (62' Pablo Marì), Caldirola; Pedro Pereira (79' Birindelli), Bondo, Pessina, Ciurria; Colpani (61' Akpa Akpro), V.Carboni; Dany Mota (78' Colombo). Allenatore: Raffaele Palladino

Marcatori: Dany Mota (M) 18', V.Carboni (M) 45', Soulé (F) autorete 55' e rigore 76', Harroui (F) 57'

Ammoniti: Gagliardini (M), Caldirola (M), Monterisi (F), Colombo (M), Akpa Akpro (M)

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi (Livorno)