Il Napoli frena a sorpresa contro il Parma: finisce senza reti al Maradona

Il Napoli non va oltre un pareggio senza reti al Maradona contro il Parma nel recupero del 16° turno di Serie A. Passo falso della squadra di Antonio Conte (squalificato per due turni), che paga le fatiche della grande sfida di domenica sera contro l'Inter a San Siro e non riesce a piegare un Parma, pieno zeppo di seconde linee ma ben messo in campo. Nel primo tempo gli azzurri partono all'attacco ma dopo un gol annullato a Scott McTominay all'11' non riescono a trovare varchi nella linea difensiva molto chiusa dei ducali. Nella ripresa continua l'assedio dei campioni d'Italia, che le provano tutte senza riuscire però a creare occasioni pericolo dalle parti di Filippo Rinaldi, quarto portiere nelle gerarchie di Cuesta, al debutto in Serie A. Con questo pareggio il Napoli sale a 40 punti, ma rischia di perdere terreno nei confronti di Inter e Milan, impegnate negli altri recuperi contro Lecce e Como.

La partita

Il Napoli prende subito il comando del gioco contro un Parma in campo con un baricentro molto basso. All'11' gol annullato agli azzurri. Lobotka pesca Mazzocchi, che mette in mezzo; Circati nel tentativo disperato di chiudere colpisce il palo. La palla rimane in area e nasce un batti e ribatti con McTominay che mette in rete. La rete viene annullata per un fuorigioco in partenza di Mazzocchi. La squadra di Conte continua ad attaccare ma fatica a trovare spazi. Al 27' Napoli vicino al vantaggio. Sugli sviluppi di un corner, Buongiorno svetta di testa ma trova il grande riflesso di Rinaldi a negargli il gol. I ducali restano molto abbottonati dietro. Al 33' si vede Hojlund, sulla sua girata si fa trovare ancora pronto il portiere gialloblù. Dopo tre minuti di recupero Fabbri manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

Nella ripresa primo cambio per Cuesta: entra Valeri, esce Sorensen. Si riparte con lo stesso copione, il Napoli attacca e il Parma si difende. Al 53' azzurri di nuovo vicini al vantaggio. Pasticcio difensivo di Circati e Rinaldi. I due si scontrano e il portiere perde il possesso del pallone che finisce sui piedi di Hojlund. Salva tutto Keita con un recupero provvidenziale. Comincia la girandola dei cambi Cuesta manda in campo Bernabé e Pellegrino al posto di Ondrejka e Cutrone. Conte si gioca la carta Neres al rientro dall'infortunio. Gli azzurri ora attaccano a testa bassa. Al 71' azione costruita ancora partendo dalla sinistra sull'asse Spinazzola-Elmas, palla che schizza allo scozzese che calcia dal limite, blocca Rinaldi. All'84' ottima iniziativa del neoentrato Vergara che scarica per Lobotka, che va al tiro senza impensierire Rinaldi. Un minuto dopo, Spinazzola lanciato sulla sinistra cerca Neres tutto solo in area, provvidenziale la scviolata di Del Prato. Gli azzurri ci provano fino alla fine ma non riescono a creare altre occasioni. Dopo cinque minuti Fabbri fischia la fine. Esultano i giocatori del Parma, tutti a festeggiare l'eroe di giornata Rinaldi.

Il tabellino

NAPOLI (3-4-2-1) - Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi (58' Elmas), Lobotka, McTominay, Olivera (59' Spinazzola); Politano (78' Vergara), Lang (59' Neres), (90' Lucca); Hojlund. Allenatore: Cristian Stellini (vice di Antonio Conte)

PARMA (3-5-2) - Rinaldi; Troilo (70' Delprato), Circati, Valenti; Estevez, Ordonez (90' Benedyczak), Keita, Sorensen (46' Valeri), Britschgi; Ondrejka (60' Bernabè), Cutrone (59' Pellegrino). Allenatore: Carlos Cuesta

Marcatori: nessuno

Ammoniti: Troilo (P), Britschgi (P), Rinaldi (P), Neres (N)

Arbitro: Michael Fabbri (Ravenna)