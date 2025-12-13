La Lazio fa l'impresa e passa a Parma in nove uomini: decide un gol di Noslin

La Lazio vince 1-0 in trasferta a Parma nella sfida valida per il 15° turno di Serie A. Grande impresa per la squadra di Sarri, che rimasta in nove uomini conquista una vittoria soffertissima grazie al gol di Tijjani Noslin. Primo tempo equilibrato con i biancocelesti a fare la partita e i ducali, compatti dietro e pronti a ripartire. Al 42' viene espulso Zaccagni per una brutta entrata su Estevez. Al 78' i biancocelesti restano in nove uomini: va fuori Basic per un fallo di reazione su Estevez. A sorpresa la Lazio trova il gol vittoria. All'82' il neo entrato Noslin sfrutta una dormita della difesa gialloblù, salta Corvi e deposita in rete. La migliore occasione capita sui piedi di Estevez: l'intervento di Provedel è strepitoso. Finisce col tripudio in casa laziale. Con questi tre punti la squadra di Sarri sale a 22 punti a ridosso della zona europea.

La partita

Si parte subito a ritmi elevati con la Lazio a fare la partita. Al 3' biancocelesti pericolosi: Guendouzi libera Cancellieri che calcia in diagonale, reattivo Corvi a respingere. Col passare esce fuori anche il Parma. Al 13' Oristanio serve sul secondo palo Bernabé che rientra sul sinistro e calcia a giro, para in tuffo Provedel. La squadra di Sarri torna a premere. Punizione dalla trequarti, Marusic tocca di testa verso Castellanos ma è provvidenziale il salvataggio di Estevez, che evita un gol quasi fatto. I ducali sono ben messi in campo e lasciano pochi spazi. Al 38' ci prova Basic da ottima posizione, Corvi dice ancora di no. Al 42' svolta del match, entrataccia a metà campo di Zaccagni su Estevez. Marchetti non ha dubbi e sventola il rosso al capitano della Lazio. Le due squadra vanno negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

Nelle fila del Parma esce Delprato, entra Troilo. I padroni di casa partono subito all'attacco. Bella iniziativa di Valeri, va al tiro Pellegrino che scalda le mani di Provedel. Con l'uomo in più è il Parma a fare la partita. La Lazio difende con grande attenzione. Primi cambi per Sarri. Vanno in campo Noslin, Dele-Bashiru e Provstgaard per Castellanos, Cancellieri e Patric. Altra tegola per Sarri: viene espulso anche Basic per un fallo di reazione su Estevez. All'82' nel momento meno atteso la Lazio passa in vantaggio: Noslin fa spalla e spalla con un distratto Valenti e gli strappa via il pallone. Salta Corvi e mette in rete. Cresce il nervosismo per il Parma. All'85' gran tiro da fuori di Estevez, Provedel fa il miracolo e mette in corner. I biancocelesti stringono i denti e dopo cinque minuti di assedio giallobù possono festeggiare una vittoria incredibile.

Il tabellino

PARMA (4-3-3) - Corvi; Britschgi, Delprato (46' Troilo), Valenti, Valeri; Bernabé, Estevez, Keita (86' Djuric), Benedyczak (77' Cutrone), Pellegrino, Oristanio (70' Ondrejka). Allenatore: Carlos Cuesta

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Marusic, Patric (69' Provstgaard), Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi (88' Vecino), Basic; Cancellieri (69' Dele-Bashiru), Castellanos (69' Noslin), Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

Marcatori: Noslin (L) 82'

Ammoniti: Valeri (P), Cancellieri (L), Estevez (P)

Espulsi: Zaccagni (L) 42', Basic (L) 78'

Arbitro: Matteo Marchetti (Ostia Lido)