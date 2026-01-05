Garlasco, rivelazioni choc: "Lì tutti hanno paura di una persona. Stasi incastrato con una telefonata"

Hanno lasciato senza parole le ultime dichiarazioni della Iena Alessandro De Giuseppe, che da anni segue il caso Garlasco. Ospite a Zona Bianca, ha svelato tutta una serie di retroscena che hanno lasciato a dir poco attoniti gli spettatori. Oggi molti ritagli della sua intervista stanno facendo il giro dei social network, scatenando grande clamore.

Tutto fa credere che la triste vicenda di Garlasco sia prossima a una svolta. Nel corso del suo intervento, Alessandro De Giuseppe, parso a tutti come un fiume in piena, ha parlato di nuove testimonianze. Ci sarebbero, a sue dire, altri testimoni pronti ad affermare di aver visto le stesse cose di Marco Muschitta. L'uomo - lo ricordiamo - è stato considerato inattendibile per aver ritratto le sue dichiarazioni iniziali, tuttavia nell'ultimo periodo le sue parole sono state spesso rianalizzate. Parlando con gli inquirenti, inizialmente Muschitta affermò che la mattina dell'omicidio di Chiara aveva visto una ragazza bionda con un caschetto fuggire in bicicletta dalla zona della villetta dei Poggi. "Ho trovato un altro testimone di cui non posso ancora parlare che dice di aver visto quello che ha visto Muschitta. Ricordo che stiamo parlando di persone non indagate. La domanda che mi viene è una: nessuno ha visto Stasi o Sempio, ma sono diversi che hanno visto altre persone", ha dichiarato De Giuseppe.

Ma non finisce qui. "Muschitta è stato ritenuto confuso e inattendibile. Io sono andato da Muschitta e lui si è chiuso nel suo garage 4 ore, non è andato al lavoro ", ha aggiunto la Iena. " Mi chiedo di cosa abbia paura. Io un'idea me la sono fatta. A Garlasco hanno tutti paura di una famiglia, di una persona in particolare ", ha proseguito. " È 9 anni che sono a Garlasco e non cerco di incastrare nessuno. Parlerei volentieri con chiunque, con i Poggi, con i Cappa, con le gemelle, con chiunque. Però a Garlasco ci sono persone che hanno visto cose e le coscienze cominciano a svegliarsi ".

Alessandro De Giuseppe ha inoltre affermato che Alberto Stasi è stato incastrato, e ha spiegato anche come. " Due grammi e mezzo di dna pulito che compaiono magicamente con un tampone solo sui due pedali dopo aver scandagliato la bicicletta dove non c'è nulla riconducibile a Stasi ", ha dichiarato. " Arriva una telefonata, mi prendo la responsabilità di quello che sto dicendo, e dopo un quarto d'ora appare questo Dna, pulitissimo, due grammi e mezzo, sui pedali. Normalmente si trovano picogrammi, perché si presume arrivi Dna proveniente dalla suola delle scarpe ". La Iena saprebbe anche chi sarebbe la persona che ha fatto questa presunta telefonata, ma non vuole ancora dire il nome.

