In Serie A più rigori che in tutta Europa: polemiche sugli arbitri

"Rigore è quando arbitro fischia", diceva Vujadin Boskov, allenatore della Sampdoria campione d'Italia. Il tecnico serbo era un maestro di sport e, con le sue celebri battute, amava smorzare le tensioni. Chissà cosa direbbe oggi vedendo che la Serie A in Europa ha il record di rigori fischiati dagli arbitri: quasi uno ogni due partite. Se guardiamo infatti alle prime sette giornate ne sono stati fischiati 32 (su 70 partite), nella Liga spagnola 28 (su 90 partite), in Premier League appena 12 (su 70 gare), in Bundesliga 23 (su 54 partite).

Da cosa può difendere questo fenomeno? Eppure il regolamento è lo stesso, sia che si giochi a Madrid che a Liverpool o a Dortmund o Milano. L differenza la fanno gli arbitri, o meglio, le interpretazioni che i fischietti danno del regolamento. Veniamo subito al dunque: in Italia si fischia con la mano troppo larga, diciamo così. La Gazzetta dello Sport scrive in prima pagina "è tornata la rigorite", per fotografare il fenomeno, sottolineando che i nostri arbitri concedono troppi "rigorini", cioè falli su cui si potrebbe soprassedere anche se, a norma di regolamento, meritano un fischio. E pensare che il designatore dei fischietti italiani aveva raccomandato agli arbitri di "essere bravi a concedere quelli che esistono davvero, i rigori rigori", lasciando perdere tutti gli altri. Evidentemente non è così facile e il Var non ha aiutato molto.

Di quel che succede si lamentano tutti: allenatori e giocatori in primis, poi ovviamente anche i tifosi. Se ne scrive e se ne parla tanto.

Ed ogni volta discussioni a non finire sul dilemma: quel tocco di mano eraoppure no? L'assurdo del regolamento, se vogliamo essere sinceri, è che a volte non si tiene conto dellee della. Certi movimenti del corpo rendono inevitabile allargare un minimo gli arti. Dovremmo, forse, legare mani e braccia ai giocatori per impedire loro di muoverle ed evitare, così, tocchi indesiderati.