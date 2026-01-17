Il Napoli torna alla vittoria e piega il Sassuolo al Maradona: basta un lampo di Lobotka

Il Napoli supera 1-0 il Sassuolo al Maradona, nella sfida valida per il 21° turno di Serie A. La squadra di Antonio Conte torna alla vittoria dopo tre pareggi consecutivi (due in casa) e sale a 43 punti, agganciando il Milan al secondo posto. Partono forte gli azzurri, in vantaggio già al 7' con un gol di Stanislas Lobotka, pronto a raccogliere in area una respinta di Muric. La squadra di Grosso ha una buona reazione e tiene in ansia la difesa azzurra grazie all'imprevedibilità di Laurentié. Nella ripresa il Sassuolo va ancora a caccia del pareggio, senza trovare la rete. Il Napoli perde Elmas e Rrahmani per infortunio ma con tanto cuore stringe i denti e porta a casa tre punti fondamentali per il prosieguo della stagione.

La partita

Inizio arrembante del Napoli, con Vergara molto attivo sulla destra. Gli azzurri trovano il gol al primo affondo. Al 7' Elmas calcia da posizione defilata trovando la risposta di Muric. Sulla ribattuta si avventa in mezzo all'area Lobotka, che mette in rete con un piattone di destro. La reazione dei neroverdi è immediata. Al 13' Laurentié si accentra sulla destra e va al tiro. Milinkovic-Savic para ma non trattiene, sul tentativo di tap-in di Pinamonti, salva Juan Jesus. La squadra di Grosso prende coraggio e tiene in ansia la difesa azzurra con l'imprendibile Laurentié. Al 36' neroverdi ancora pericolosi. Sugli sviluppi di un corner, dopo una serie di batti e ribatti, Vranckx colpisce di testa e per poco non beffa Milinkovic-Savic. Dopo un avvio convincente il Napoli subisce le iniziative del Sassuolo. Al 42' ci prova McTominay su un calcio di punizione dal limite, pallone fuori di poco. La prima frazione si chiude col Napoli in vantaggio 1-0.

Nella ripresa, subito bell'iniziativa di Vergara, che prova a servire Elmas, salva tutto Lipani. Proprio il giovane classe 2005 ha sul piede un'ottima occasione in area di rigore. Milinkovic-Savic si distende e compie un grande intervento. Primi cambi per Conte escono Elmas (per guai fisici) e Beukema, entrano Politano e Lang. Fase interlocutoria del match. Il Napoli perde anche Rrahmani per problemi al flessore, al suo posto in campo Buongiorno. Il Sassuolo tiene a lungo il pallino del gioco ma non riesce a trovare varchi. Al 75' McTominay sfrutta un rinvio errato di Muric e va al tiro di destro da fuori area: palla a un soffio dal palo. Grosso si gioca tutte le sue carte e manda in campo anche Skjellerup e Cheddira. Il Napoli resiste e dopo cinque minuti di recupero, Fourneau mette fine alle ostilità. Esulta il Maradona per i tre punti conquistati dagli azzurri.

Il tabellino

NAPOLI (3-4-3) - Milinkovic-Savic; Beukema (57' Lang), Rrahmani (67' Buongiorno), Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara (62' Mazzocchi), Hojlund, Elmas (56' Politano). Allenatore: Cristian Stellini (vice Antonio Conte)

SASSUOLO (4-3-3) - Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig (80' Coulibaly); Vranckx (54' Iannoni), Matic, Lipani (90' Moro); Fadera (80' Skjellerup), Pinamonti (89' Cheddira), Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso

Marcatori: Lobotka (N) 7'

Ammoniti: Vranckx (S), Iannoni (S)

Arbitro: Francesco Fourneau (Roma 1)