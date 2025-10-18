Il Napoli cade a sorpresa in trasferta a Torino: l'ex Simeone punisce gli azzurri

Il Napoli perde 1-0 contro il Torino nella sfida valida per la sesta giornata di Serie A. Senza gli assenti dell'ultima ora, Hojlund e McTominay, i campioni d'Italia collezionano la seconda sconfitta in campionato, davanti al miglior Torino della stagione e restano a 15 punti. Primo tempo molto aperto, con i granata vicini al gol con Vlasic (finisce sul palo il suo diagonale) e gli azzurri pericolosi con De Bruyne. Al 32' il Torino passa con l'ex Giovanni Simeone, bravo a sfruttare un rimpallo in area ed evitare l'uscita di Milinkovic-Savic, prima di mettere in rete. Nella ripresa è un assedio con il Napoli che chiude i granata nella loro area. Al 93' l'ultimo brivido, Lang ribadisce in rete il palo di Politano ma da posizione di fuorigioco. Si salva il Torino, che coglie la vittoria più prestigiosa del campionato.

La partita

Prima fase di studio tra le due squadre, molto attente in fase difensiva. Al 15' grande occasione per il Torino. Vlasic recupera palla sulla trequarti, va al tiro di diagonale e centra il palo interno. I granata gudagnano convinzione. Sponda aerea di Casadei per la girata al volo di Simeone, che non riesce a inquadrare lo specchio della porta. La partita si accende e il Napoli cresce. Al 23' De Bruyne si avventa su un pallone perso da Pedersen. Il suo tiro a giro esce fuori di un soffio, complice la deviazione della difesa avversaria. Subito dopo azione avvolgente degli azzurri, Di Lorenzo mette un cross pericoloso in area, Olivera prova l'impatto di tacco ma non trova la sfera.

Si salva la difesa del Torino. Al 32' la squadra di Baroni trova il vantaggio. Simeone sfrutta un rimpallo favorevole su tocco di Gilmour, supera Milinkovic-Savic in uscita e mette in rete, senza esultare. I granata insistono. Simeone in contropiede serve al centro Pedersen, che ostacolato dall'uscita disperata di Milinkovic-Savic, manda alto. Gli azzurri chiudono la prima frazione in avanti a caccia del pareggio. Al 41' Gilmour verticalizza per Lucca, chiuso al momento del tiro da Maripan e Israel. Poco dopo sponda di Spinazzola per Anguissa, sul quale si immola Asllani che gli impedisce di calciare. La prima frazione finisce col Torino avanti 1-0.

Nella ripresa è il Napoli a fare la partita con il Torino, che si muove in ripartenza. Su un capovolgimento di fronte a Vlasic serve in profondità Che Adams, che tira di prima intenzione, trovando una deviazione. Sul corner successivo svetta più alto di tutti Casadei, il pallone finisce alto. In casa azzurra attivissimo Spinazzola sulla sinistra. Al 52' ci prova di prima intenzione poi mette in mezzo un bel pallone su cui non arriva Lucca. Comincia la girandola dei campi. Esce Simeone per Ngonge nel Toro. Per il Napoli in campo Buongiorno e Lang al posto di Juan Jesus e Olivera. Al 68' occasione per gli azzurri. Lang si smarca e serve a rimorchio De Bruyne, che da buona posizione non riesce a tenere basso il pallone e calcia altissimo.

Il tabellino

TORINO (3-5-2) - Isreal; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Nkounkou; Che Adams, Simeone. Allenatore: Marco Baroni

NAPOLI (4-1-4-1) - Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Beukema, Olivera; Gilmour; Neres, Anguissa, De Bruyne, Spinazzola; Lucca. Allenatore: Antonio Conte

Marcatori: Simeone (T) 32'

Ammoniti: Juan Jesus (N), Israel (T)

Arbitro: Matteo Marcenaro (Genova)