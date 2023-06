Serie A, ufficializzato il calendario: esordio il 20 agosto. Tutte le date

Riparte ufficialmente la caccia al Napoli campione d'Italia, infatti sono state ufficializzate dalla Lega le date della prossima stagione di Serie A. Neanche il tempo di abiutarsi alla pausa, che il pallone italico si muove per riscendere in campo fra cinquanta giorni: la prima giornata è stata fissata al 20 agosto. Dunque, il sol leone estivo bacerà l'apertura del massima serie 2023/2024, mentre per arrivare all'ultimo turno di campionato bisognerà aspettare fino al 26 maggio.

Taglio ai turni infrasettimanali

L'ultima stagione di Serie A è stata condizionata da uno "spezzatino" frenetico, con turni infrasettimanali a ripetizione per agevolare lo svolgimento del Mondiale invernale in Qatar. Quest'anno la formula viene stravolta e le partite di metà settimana vengono ridotte in modo drastico, infatti ci sarà un unico appuntamento di questo genere: il 27 settembre. Quattro, invece, le soste programmate per le nazionali: il 10 settembre, il 15 ottobre, il 19 novembre e il 24 marzo 2024.

La Serie A non si ferma a Natale

Anche questa volta la Lega Serie A ha deciso di non scendere in campo durante il periodo natalizio. Dunque, non si giocherà a Natale e Capodanno con buona pace di chi avrebbe voluto godersi quelle giornate di festa guardando qualche match dell'amato "pallone". In tal senso, l'Associazione Italiana Calciatori aveva avanzato la proposta di uno smembramento di un turno nella fascia temporale tra la Supercoppa Italiana e la ripresa delle coppe europee che, come di consueto, è fissata per febbraio, pur di giocare a Natale. Qualora fosse stata approvata, un turno sarebbe stato suddiviso in due weekend, con cinque sfide in un fine settimana e cinque in un altro. In questo modo dieci squadre avrebbero respirato in un periodo e altre dieci nell'altro.

Le date della Coppa Italia

Anche la Coppa Italia ha presentato il proprio calendario. Lo start del trofeo nazionale è calendarizzato a domenica 6 agosto, quando si disputerà il turno preliminare. I trentaduesimi di finale andranno in scena il 13 agosto, poi, ci sarà una schiera di turni infrasettimanali: sedicesimi il 1° novembre, e ottavi il 6 dicembre, 20 dicembre, 10 e 17 gennaio. Il 31 gennaio 2024 sarà il momento dei quarti di finale, mentre le doppie semifinali sono collocate il 3 aprile e 24 aprile. L'appuntamento conclusivo di Roma è il 15 maggio, quando scopriremo chi succederà nell'albo d'oro all'Inter, o se i nerazzurri si confermeranno ancora campioni.