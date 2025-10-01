È una Signora stanca. E domenica big match col Milan

In affanno. La Juventus che stasera renderà visita al Villareal nella seconda giornata di Champions dovrà tirare fuori nuove energie, perché alcune di quelle su cui ha fatto finora affidamento sono rimaste a Torino: Thuram e Bremer non hanno infatti preso parte alla trasferta e non si tratta di assenze da poco. Tabellini alla mano, il centrocampista è rimasto in campo per 472 dei 540 minuti complessivi, mentre il difensore si è fermato a 435: più di loro hanno giocato solo Kalulu e Kelly i quali hanno fatto l'en plein, al pari del portiere Di Gregorio e Yildiz (533): tenuto conto che anche il turco avrebbe bisogno di tirare un po' il fiato, non c'è poi da stare troppo allegri. E viene anzi da pensare che, complici le assenze dei primi due, al numero 10 venga chiesto un ulteriore sforzo. Nella settimana che si concluderà con il big match casalingo contro il Milan, non proprio lo scenario migliore: da affrontare comunque a testa alta, provando a dimenticare i tre recenti pareggi di fila (uno dei quali in Champions, nel pazzo 4-4 raggiunto in extremis contro il Borussia Dortmund allo Stadium) e a regalarsi qualche certezza in più. Diventa insomma obbligatorio fare di necessità virtù, rilanciando gioco forza Locatelli in mezzo al campo e sciogliendo poi il ballottaggio tra Koopmeiners e McKennie (favorito): la linea difensiva dovrebbe invece prevedere l'arretramento di Kalulu, con Joao Mario pronto all'esordio da titolare: davanti, a meno di non dare vita a un caso che avrebbe del clamoroso, stavolta dovrebbe toccare a David, retrocesso nelle scelte in campionato e in teoria desideroso di fare vedere a tutti le proprie qualità.

Quanto all'avversario, quella di Marcelino non è una squadra banale: tre vittorie in fila hanno infatti consolidato il terzo posto nella Liga alle spalle di Barcellona e Real Madrid, così come va tenuto presente che al Madrigal la serie di successi di fila è arrivata a otto considerando anche gli ultimi match della passata stagione.

Nella prima di Champions il Villareal che schiererà anche l'ex juventino Veiga, visto nella seconda parte della passata stagione - è stato invece battuto dal Tottenham: saranno insomma di fronte due squadre che, pur tenendo conto della lunghezza di questa prima fase dove il tempo per recuperare non manca, si troverebbero in difficoltà in caso di un ulteriore passo falso.