Simone Inzaghi, "l'esonerando" utilissimo per ogni sconfitta

Un collega portoghese, sbarcato da Lisbona per la sfida col Benfica, confessò il suo stupore con il seguente quesito: «come è possibile che Inzaghi, vinta la supercoppa, arrivato in semifinale di coppa Italia e vicino alla semifinale di Champions, sia così criticato?».

La risposta è molto semplice per chi conosce gli umori del mondo Inter: la tifoseria lo considera l`unico responsabile dello scudetto vinto dal Milan, ferita ancora aperta accentuata dalla convinzione, di pubblico e critica, di avere a disposizione la rosa più forte del campionato a dispetto di molte cessioni per esigenze finanziarie. Inoltre le 11 sconfitte collezionate in campionato mettendo in discussione il quarto posto, hanno screditato l`operato del tecnico che nelle sfide secche non ha mai fallito un colpo.

Altra differenza rispetto al collega Pioli, venerato da tifosi e club, riguarda il clima di Appiano Gentile. Spesso gli spifferi raccolti dai media con titoli da ultimatum («se non vince la Champions viene esonerato») hanno completato l`opera. Infine il numero dei capitomboli in campionato tradisce l`incapacità di tenere sotto pressione lo spogliatoio come fece Antonio Conte (durante la pandemia senza stipendi) che resta il suo nervo scoperto.