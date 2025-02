"Smettila di piangere": quel duro sfottò al calciatore del Real Madrid

Ascolta ora 00:00 00:00

La vittoria in trasferta del Real Madrid di Carlo Ancelotti sul campo dell'Etihad Stadium contro il Manchester City di Pep Guardiola nell'andata dei playoff di Champions League forse ha addolcito soltanto parzialmente quell'amaro in bocca che è rimasto in bocca a Vinicius junior, l'attaccante brasiliano dei "Blancos" che ha perso per un soffio il Pallone d'Oro contro il centrocampista spagnolo Rodri che gioca tra i "Cityzens". I tifosi della squadra di casa, infatti, hanno riservato un "trattamento di favore" al brasiliano.

Lo striscione sfottò

All'ingresso in campo, in un'atmosfera ovviamente caldissima, un settore dedicato ai tifosi del City ha srotolato uno striscione gigante raffigurante Rodri che bacia il Pallone d'Oro votato miglior giocatore del mondo (41 punti di vantaggio) nel 2024 con la cerimonia di premiazione avvenuta lo scorso mese di ottobre a Parigi. " Stop crying your heart out ", che tradotto in italiano vuol dire " smettila di piangere a dirotto ", più come omaggio la canzone degli Oasis. L'allusione per nulla velata a Vinicius, arrivato al secondo posto con tutte le polemiche che ne seguirono vista la mancata partecipazione della società Real Madrid alla serata della premiazione. In tutto questo le telecamere hanno beccato Rodri che, in tribuna a causa di un infortunio, ha immortalato quei momenti con il proprio smartphone.

La polemica della società

" Se i criteri di assegnazione non designano Vinicius come vincitore, quegli stessi criteri dovrebbero allora designare Carvajal. Poiché ciò non è avvenuto, è chiaro che il Pallone d’oro Uefa non rispetta il Real Madrid. E il Real non va in un luogo in cui non viene rispettato", fu il comunicato al veleno della società di Florentino Peres che declinava, per nulla gentilmente, l'invito parigino per assistere all'evento. Ancelotti, alla vigilia della gara di Manchester, è tornato a parlare di questa scelta del club spiegando che non si è trattata di una decisione sbagliata.

Le parole di Ancelotti

" Non volevamo partecipare perché pensavamo che Vinicius fosse il vincitore del Pallone d'Oro. E questo non significa che non abbiamo rispetto per Rodri che ha vinto il Pallone d'Oro perché è un giocatore fantastico. Ma credo che pensassimo, e pensavo anch'io, che Rodrigo meritasse di vincere l'anno prima". L'allenatore del City, Pep Guardiola, ha recentemente provato a gettare acqua sul fuoco in questa polemica affermando che non ci fosse rancore tra con i rivali di Champions dopo la controversia, episodio minimizzato anche dal difensore Ruben Dias.

Per essere molto onesto con te, non ho perso un secondo a pensare se fosse irrispettoso o meno. Ero contento di Rodri. Ero lì. Ho festeggiato con lui quella sera

Les supporters de Manchester City affichent une banderole adressée à Vinicius Jr : 'Arrête de pleurer'.



Rodri semble apprécier le geste... pic.twitter.com/ZFTDgNF9bc — Foot Mercato (@footmercato) February 11, 2025

", ha dichiarato a un giornalista che ha chiesto lumi sull'argomento.