Yann Sommer, chi è il portiere dell'Inter alla finale di Champions League: Gigio Donnarumma? "Ci conosciamo poco"

Se l'Inter è arrivata in finale di Champions, tanto merito è anche di Yann Sommer. Il portiere svizzero è stato uno dei grandi protagonisti del cammino europeo dei nerazzurri e sabato 31 maggio a Monaco di Baviera, giocherà la sua prima finale in carriera.

La sua parata miracolosa sul tiro di Lamine Yamal nei tempi supplementari contro il Barcellona, è rimasta impressa negli occhi di tifosi e commentatori. A tanti ha ricordato l'intervento di Julio Cesar su Messi nella semifinale del 2010 al Camp Nou, poi decisivo per il Triplete della squadra di Mourinho.

Di Donnarumma e tanto altro ha parlato Yann Sommer, in una lunga intervista al Corriere della Sera. A 36 anni, il portiere dell'Inter disputerà la prima finale della sua carriera. Traguardo che arriva forse nel momento migliore della carriera: "È difficile da dire, ma mi sento molto bene. Negli ultimi anni ho investito tantissimo su di me, sul mio corpo e sulla mia testa e mi sento al meglio. Giocare con questa squadra una finale di Champions è una gran cosa: mi sto divertendo come non mai".

Il miracolo su Yamal e il rigore parato a Mbappé sono probabilmenti gli interventi più importanti della carriera del portiere svizzero. Difficile per lui esprimere una preferenza: "Non posso scegliere: con la Svizzera è stato un momento storico, ma quella su Yamal vale la mia prima finale. Sono due grandi momenti della mia carriera".

Dopo la delusione in campionato i nerazzurri devono concentrare ogni sforzo per la conquista della Champions. Di sicuro la squadra di Inzaghi è stata molto più convincente in versione europea: "La stagione in Champions è stata totalmente diversa: in campionato abbiamo fatto bene ma abbiamo regalato punti importanti. Adesso è un altro discorso, dobbiamo avere il coraggio e la concentrazione che abbiamo avuto in tutte le partite europee: siamo arrivati in finale con merito".

Adesso resta l'ultimo ostacolo, il Psg, un avversario dello stesso livello di Barcellona e Bayern: "Sì, è una squadra molto forte, più forte degli anni scorsi. Ha tanti giocatori di grande qualità. Per noi è importante metterci la stessa energia che ci abbiamo messo nelle altre partite. Abbiamo anche tanti giocatori che erano in finale due anni fa: l’esperienza può essere un fattore importante".

Dall'altra parte c'è Donnarumma, colui che ha trascinato i parigini in finale a suon di parate. Sul portiere della Nazionale, il numero uno nerazzurro precisa: "Non è Sommer contro Donnarumma: la mia concentrazione è sulla nostra prestazione. Ma non vedo l’ora di giocare contro di lui: ci conosciamo un po’, anche perché il mio preparatore (Gianluca Spinelli ndr) era con lui a Parigi. Gigio mi piace molto, lo guardo ormai da tanti anni come un riferimento".

Qualora si

"Non penso ai rigori, perché c’è tutta la partita da preparare e da giocare come contro Bayern e Barcellona. Poi certamente studieremo l’opzione rigori".

andasse ai rigori, Sommer sembra piuttosto tranquillo: