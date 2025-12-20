Dal sonno "polifasico" ai pasti: come fa Cristiano Ronaldo ad avere un fisico così

Un campione a tutto tondo che va al di là del puro talento che Madre Natura gli ha consegnato ma frutto anche di tanti sacrifici che durano da molto tempo: a 40 anni Cristiano Ronaldo stupisce ancora una volta il suo folto pubblico con la foto che ha pubblicato nelle ultime ore sui canali social che ha già ricevuto quasi 17 milioni di "like".

La funzione del sonno

Gli esperti del settore lo predicano da sempre: un'ottima qualità di vita si ottiene sia a tavola ma anche a letto: in tal senso dormire tanto e bene crea inevitabili benefici all'organismo ma Ronaldo, anche in questo caso, è "particolare": le sue sette ore e mezza notturne vengono scandite da cinque interruzioni ogni 90 minuti. Questa tecnica, chiamata "sonno polifasico", è una tecnica che può apportare diversi benefici per il cervello (migliora la memoria) e nel caso di un calciatore può migliorare prontezza di riflessi e produttività.

La dieta di Ronaldo

Per un fisico così scolpito e definito sono banditi gli zuccheri che CR7 non usa: piuttosto, il fuoriclasse portoghese ha un'alimentazione ricca di nutrienti, pesce, frutta, pollo, cibi con tante proteine oltre a cereali integrali e insalate. In Portogallo spiegano che uno dei piatti preferiti è con patate fritte, baccalà e uova strapazzate. Come per il sonno notturno, non si limita alle tradizionali colazione, pranzo e cena ma fa sei "mini pasti" dove sono compresi anche brunch e spuntini.

Quanto si allena ogni giorno

Il suo corpo è una "macchina perfetta" allenata quotidianamente almeno per quattro ore come più volte spiegato dallo stesso Ronaldo e da chi lo consoce bene. Utilizzando alternatamente sauna e bagni di ghiaccio così da recuperare al massimo il recupero muscolare, si allena almeno tre ore al giorno (ma spesso anche quattro): non soltanto palestra ma anche nuoto, pilates e cardio oltre ad allenamenti ad alta intensità con i pesi così da aumentare la forza dei suoi muscoli.

Insomma, in questo modo ecco spiegato il perché di un fisico statuario che ha mostrato ai suoi followers (soltanto su Instagram ne conta ben

669 milioni). Non stupisce nemmeno che la sua età biologica sia nettamente inferiore ai 40 anni che ha anagraficamente vista che è di 28,9 anni come ha calcolato di recente un'azienda specializzata nel settore del fitness.