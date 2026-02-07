Miami, le chat, le critiche: la storia d'amore tra Melissa Satta e Matteo Berrettini

Melissa Satta compie 40 anni molti dei quali vissuti sotto i riflettori. Diventata famosa come Velina di Striscia la notizia negli anni 2000, Melissa ha avuto una vita sentimentale molto chiacchierata. La storia con Bobo Vieri, le nozze con Kevin Prince Boateng e l'ultima relazione con Carlo Gussalli Beretta l'hanno fatta finire più volte sulle pagine delle riviste scandalistiche, ma tra le sue storie più discusse c'è quella con il tennista Matteo Berrettini, al quale Melissa è stata legata dal 2023 al 2024.

La cena a Miami

Dicembre 2022. Matteo Berrettini è reduce dalla vittoria alle finali di Stoccarda e dei Queen's e si trova a Miami per un breve pausa dagli impegni sportivi. Anche Melissa Satta si trova in Florida per una vacanza con le amiche. L'ex velina ha da poco messo fine alla storia con l'imprenditore Mattia Rivetti e partecipa a una cena organizzata da amici, dove incontra per la prima volta Berrettini. "Ci siamo parlati, ci siamo scambiati il numero di telefono e da lì abbiamo iniziato a sentirci. Il giorno siamo ripartiti entrambi, io per Milano, lui per Montecarlo", racconterà Satta sulle pagine di Vanity Fair.

Le chat private

Nonostante la distanza Matteo e Melissa continuano a sentirsi grazie a WhatsApp.L'ex velina e il campione di tennis, che si prepara a partecipare alla United Cup, si scambiano molti messaggi e dagli sms al primo incontro il passo è breve. "Mille chat che non finivano mai. Mi è capitato di conoscere delle persone a cena, e di scambiare il numero, ma spesso la cosa finisce come è iniziata. Con Matteo no, siamo riusciti a incontrarci in varie città", rivelerà Melissa. Satta e Berrettini, però, cercano di rimanere nell'ombra al riparo da gossip e pettegolezzi.

Le prime paparazzate

Febbraio 2023. Melissa e Matteo vengono fotografati per la prima volta insieme a Milano. Matteo è rientrato da Montecarlo e viene paparazzato insieme all'ex velina in un locale milanese durante un divertente karaoke insieme ad altri amici. Sulle riviste scandalistiche si inizia a parlare di loro come coppia e subito dopo Melissa e Matteo si lasciano fotografare insieme a due eventi pubblici - prima alla partita dell'Olimpia Milano contro il Lyon-Villeurbanne e poi sugli spalti di San Siro - rendendo pubblica la frequentazione.

La prima foto ufficiale

Aprile 2023. Melissa Satta e Matteo Berrettini ufficializzano la loro storia condividendo sui rispettivi profili social un selfie insieme. Così, abbracciati l'uno a l'altro sullo sfondo di una delle spiagge di Miami, l'ex velina e il tennista confermano la relazione. "Us", scrive lei su Instagram. La stampa riporta la notizia, che si trasforma subito in un pretesto per criticare la deludente prestazione di Berrettini che proprio a Miami è uscito sconfitto dal match contro Mackenzie McDonald al Master 1000 Miami. "Sto vivendo un sentimento e trovo irrispettoso definirlo una distrazione professionale", dichiarerà Berrettini a Repubblica.

Il red carpet a Cannes

Maggio 2023. Melisa e Matteo fanno il loro debutto come coppia a un evento pubblico. Si tratta del red carpet del Festival di Cannes, dove sfilano mano nella mano vestiti entrambi con outfit total white. La coppia assiste anche al Gran Premio di Formula1 di Montecarlo e sui social del tennista e dell'ex velina finiscono numerose foto del loro weekend nel Principato.

Gli Apt 550

Giugno 2023. A causa di alcuni problemi fisici Matteo Berrettini è costretto a dare forfait al torneo Atp 500 del Queen's, torneo vinto dal tennista nel 2021 e 2022. I sostenitori del tennista lo accusano di essere troppo concentrato sulla sua vita sentimentale e Melissa finisce al centro degli attacchi degli haters sui social. L'ex velina si prende però una rivincita a luglio quando Berrettini disputa un grande Wimbledon con Melissa sugli spalti.

L’intervista a Belve

Ottobre 2023. Dopo un'estate tra impegni sportivi e relax Melissa Satta è ospite di Francesca Fagnani a Belve. Nell'intervista si parla anche delle critiche ricevute dai fan del tennista. "Sono una donna esposta, ogni tanto serve trovare il capro espiatorio", provando a abbassare i toni della polemica con haters e fan delusi.

Le voci di crisi

Dicembre 2023. Sulla stampa rosa iniziano a circolare voci su una presunta crisi tra Melissa e Matteo. Dopo il weekend con il figlio Maddox a Montecarlo trascorso a novembre la coppia si vede sempre meno agli eventi mondani e le loro strade sembrano essersi divise. La conferma che qualcosa si è rotto tra Melissa e Matteo arriva in occasione del compleanno di lei dove il tennista è il grande assente.

La conferma della rottura

Febbraio 2024. Durante la conferenza stampa indetta su Zoom per parlare del suo ritorno alle competizioni sportive Matteo Berrettini conferma la fine della relazione con Satta: "Io e Melissa non stiamo più insieme. Posso dire che abbiamo avuto un rapporto bellissimo, intenso. Abbiamo una grandissima stima l'uno per l'altra. Devo ringraziarla per quest'anno vissuto insieme nonostante tutte le difficoltà".

Lo sfogo di Melissa

Nel giro di poche ore arriva anche la conferma di Melissa, che sui social network si sfoga duramente per le critiche ricevute per la sua relazione con Matteo: ""Per un anno ho preso secchiate di merda per la mia relazione appena conclusa.

E' stato un anno difficilissimo e pesantissimo e ancora una volta devo subire tutto questo. Lo trovo inaccettabile, per questo prenderò provvedimenti seri con i miei avvocati". Sono le ultime parole che Melissa pronuncerà su Matteo e la loro storia.