Sopravvissuto a 3 fulmini, 9 ruoli diversi: chi è il nuovo acquisto del Milan

Nelle ultime ore c'è stata la fumata bianca per il passaggio dal Chelsea al Milan del centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek per una cifra stimata intorno a 16 milioni di euro più bonus per un totale di 21,5 milioni. Al di là dell'aspetto puramente economico, è molto interessante analizzare l'altro profilo del calciatore, ossia le passioni e gli accadimenti più strani che gli sono capitati nei primi 27 anni di vita come l'essere sopravvissuto, per tre volte, alla caduta dei fulmini.

La paura nel 2017

Proprietario di una villa a sud di Londra in località Cobham, qualche anno fa Loftus-Cheek ha visto andare in fumo quasi due milioni di sterline ma è senz'altro meglio che non aver raccontato la vicenda: due fulmini in pochi giorni colpirono la sua proprietà che andò in fumo a causa di un incendio. La sua fortuna è stata l'assenza da casa visto che in quell'anno era un calciatore del Crystal Palace ma non è finita qui perché 12 anni prima, come ricorda il Corriere, gli capitò la stessa cosa: era piccolo, in casa con i suoi genitori e un fulmine colpì l'abitazione mentre si trovava davanti alla finestra intento a osservare il temporale.

Un milionario minorenne

Nato il 23 gennaio 1996, approda alla corte del Chelsea a soli 8 anni (era il 2004) perché considerato da subito un enorme talento tant'é che il suo esordio con l'under 18 dei Blues risale quando aveva soltanto 14 anni. Ma fu nel 2013 che, per colpe non sue, si trovava al centro di uno scandalo inglese per la cifra folle che gli aveva promesso Roman Abramovich nella sottoscrizione del primo contratto: 1,7 milioni di sterline per un minorenne.

Centrocampista tuttofare

Al Milan serviva di sicuro un calciatore della duttilità di Loftus-Cheek: nelle sue 155 gare ufficiali con la maglia del Chelsea ha dovuto ricoprire, all'occorrenza, anche ruoli non suoi. Si è infatti adattato a fare il difensore, l'ala, il mediano e il trequartista, praticamente tutti tranne portiere e terzino. Ecco perché mister Pioli sa di aver acquisito un multi-ruolo molto importante in caso di emergenza. L'altra faccia della medaglia, però, sono i numerosi infortuni subìti in carriera, superiori ai dieci, di cui il più importante fu la rottura del tendine d'Achille nel 2019 che lo costrinse a rimanere fuori dai campi da gioco per oltre otto mesi. " Il mio corpo è anche la mia debolezza - raccontò - proprio per quello lo devo gestire e negli ultimi tempi ho imparato a farlo ".

Le passioni del neo-milanista