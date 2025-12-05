Sorteggio Mondiali 2026: presente anche Trump. Ecco chi potrebbe affrontare l’Italia | Diretta

Tutto è pronto al John F. Kennedy Center di Washington per il sorteggio dei gironi del mondiale di calcio che, la prossima estate, vedrà incollati allo schermo miliardi di appassionati del gioco più bello del mondo. Alla presenza del presidente americano Donald Trump e del presidente della Fifa Gianni Infantino, le 48 squadre partecipanti alla Coppa del Mondo più grande di sempre sapranno la composizione dei gironi che garantiranno l’accesso ai sedicesimi di finale. Anche se l’Italia dovrà ancora battere l’Irlanda del Nord e la vincente tra Galles e Bosnia per staccare il biglietto per il Nordamerica, da stasera gli Azzurri sapranno le tre squadre con le quali dovranno vedersela nel caso uscissero finalmente vincitori dal playoff europeo. L’Italia sarà in quarta fascia, quella riservata alle nazionali che hanno fatto peggio negli ultimi anni e quindi l’urna potrebbe riservarci un girone di ferro. Seguite con noi lo svolgimento di questo sorteggio con la nostra diretta testuale.

17:50 – Trump, Infantino e tante stelle

Il red carpet di fronte all’auditorium dove si terrà il sorteggio di qui a pochi minuti è una raccolta di ex stelle del calcio mondiale, da Francesco Totti a Ronaldo, da Kakà a Roberto Carlos ma ad attirare l’attenzione dei media è sicuramente la presenza del Presidente degli Stati

Uniti Donald Trump, seguito come un’ombra dal numero uno del calcio planetario Gianni Infantino. Tante anche le presenze dello spettacolo ma anche degli sport americani, a partire dal grande