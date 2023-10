Sospiro di sollievo per Dybala: quando torna e quante partite salta

Le lacrime di Paulo Dybala e le mani nei capelli di Mourinho avevano fatto pensare al peggio quando l'argentino è stato costretto a lasciare il campo dopo lo scontro di gioco con Prati a Cagliari. Ma gli esami effettuati una volta che la squadra è rientrata nella Capitale hanno scongiurato il peggio. Menischi e legamento crociato sono ok. È stata evidenziata invece una lesione di entità lieve del collaterale mediale del ginocchio sinistro. Tradotto: l'intervento non è necessario e per rientrare servirà circa un mese.

Così José Mourinho può tirare un sospiro di sollievo dopo le parole di ieri che lo vedevano molto pessimista. "Se lo è Paulo, lo sono anche io - aveva detto a caldo lo Special One -. Ma magari è solo pessimista di natura…". E in effetti così è stato perché anche il calciatore stesso, racconta chi ci ha parlato ieri, dopo lo choc iniziale ha iniziato a essere meno spaventato. Anche i primi test dei medici giallorossi che avevano portato a una prima diagnosi di un trauma distorsivo, aprivano lo spiraglio a del cauto ottimismo.

Per Dybala si tratta del secondo stop stagionale dopo l'infortunio all'adduttore rimediato nella trasferta di Verona che lo ha costretto a saltare la sfida contro il Milan. Anche la sosta per le Nazionali gli consentì di recuperare per la ripresa del campionato in casa contro l'Empoli. Stavolta dovrà pazientare un po' in più ma senz'altro meno di quanto temuto inizialmente.

I tempi di recupero

Dopo il grande spavento, i tifosi giallorossi possono stare più sereni. La Joya non resterà fuori a lungo. Il lieve stiramento al legamento collaterale può essere smaltito abbastanza in fretta. Per i tempi di recupero bisognerà vedere come reagirà nei prossimi giorni l'articolazione. Ieri sera Paulo era visibilmente dolorante ma in un paio di settimane potrebbe tornare ad allenarsi con moderata intensità. Salterà ovviamente la convocazione con l'Argentina per seguire a Trigoria il programma di recupero per provare a recuperare in una ventina di giorni.

L'obbiettivo è quello di tornare disponibile subito dopo la sosta per la partita di Serie A all'Olimpico contro il Monza in programma domenica 22 ottobre. L’argentino, con lo staff medico della Roma, potrebbe anche decidere di recuperare con più calma, per evitare rischi, e tornare completamente a disposizione per l'impegno di Europa League con lo Slavia Praga il 26 ottobre o, tre giorni dopo, per la sfida di campionato a San Siro contro l’Inter.

Nel frattempo le prossime due settimane saranno interamente di fisioterapia con una nuova risonanza al termine di queste che se darà esito positivo permetterà al calciatore di tornare ad allenarsi individualmente e poi gradualmente in gruppo. Soltanto allora si capirà di più.