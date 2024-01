"Sostegno ad ostaggi Gaza": arrestato calciatore israeliano in Turchia

Sagiv Jehezkel, calciatore israeliano che domenica ha mostrato un messaggio di sostegno agli ostaggi di Gaza durante una partita della Super League turca, è stato arrestato. Lo riportano i media turchi citati dal Guardian. Il giocatore 28enne aveva mostrato il messaggio "100 giorni, 7/10" sul polso bendato dopo aver segnato il pareggio per l'Antalyaspor nell'1-1 contro il Trabzonspor, con riferimento all'attentato di Hamas contro Israele.

Le reazioni

Il gesto del calciatore non è piaciuto per niente al club turco, che ha immediatamente rimosso l'esultanza dai propri account, una volta appurato il significato. L'Antalyaspor ha precisato la sua posizione in due post. "Sagiv Jehezkel, che ha agito contro i valori nazionali del nostro Paese condividendo la scritta sul suo polso dopo aver segnato il gol al 68° minuto della partita giocata oggi contro il Trabzonspor, è stato deciso di essere escluso dal squadra per decisione del consiglio di amministrazione. Il nostro Consiglio Direttivo non permetterà mai comportamenti contrari alla sensibilità del nostro Paese" recita la prima nota.

Poi ancora con le parole del presidente Sinan Boztepe: "Nella partita del Trabzonspor che abbiamo giocato oggi, ho osservato con tristezza e sorpresa che Sagiv Jehezkel ha agito contro la sensibilità di Antalya, Antalyaspor e del nostro Paese. Il post immediato pubblicato dopo il gol sugli account social ufficiali del nostro club è stato rimosso immediatamente dopo la scoperta del problema. Voglio che tutto il pubblico sappia che non permetterò un simile comportamento durante il mio mandato presidenziale, indipendentemente dal grande successo che alla fine potrà arrivare. Mentre continuiamo a impegnarci nello sport e nel verde e consideriamo i nostri calciatori solo come atleti senza discriminazioni di religione, lingua o razza, non approvo mai questa mossa che potrebbe suscitare speculazioni. Nessuno deve avere dubbi sul fatto che d’ora in poi farò ciò che è necessario, proprio come oggi".

Come noto la Turchia ha ripetutamente criticato la campagna militare israeliana a Gaza, che il presidente Recep Tayyip Erdogan ha descritto come "oppressione, atrocità, massacro e barbarie". Il ministro della Giustizia turco, Yilmaz Tunc, ha fatto sapere in un post online: "La procura di Antalya ha aperto un'indagine giudiziaria contro il calciatore israeliano Sagiv Jehezkel per incitamento pubblico all'odio a causa della sua odiosa celebrazione in favore del massacro commesso da Israele a Gaza".

Al momente Jehezkel è stato poi preso in custodia dalla polizia. Portato al tribunale di Antalya, ha dichiatato : "Non ho fatto alcuna mossa per provocare o provocare nessuno. Non sono una persona favorevole alla guerra. E dopotutto ci sono anche soldati israeliani catturati a Gaza. Sono una persona che crede che questo periodo di 100 giorni dovrebbe finire adesso".