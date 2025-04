Sostituisce Ronaldo, duro scontro e urla negli spogliatoi. Ora Pioli rischia l'esonero

Ascolta ora 00:00 00:00

Se c'è una cosa certa di Cristiano Ronaldo è che non gradisca in nessuna circostanza di essere sostituito durante un match e che spesso e volentieri non ne faccia mistero, senza avere quindi alcuna remora nel mostrare tutto il proprio disappunto in modo chiaro al pubblico sugli spalti e a quello da casa: lo sa bene ora anche Stefano Pioli, il quale proprio a causa di una scelta del genere ora rischia di saltare dalla panchina dell'Al-Nassr.

I fatti si sono verificati nel corso dell'incontro che vedeva di fronte la squadra gialloblu in cui milita Cr7 e l'Al Khoolod, e il video della reazione del fuoriclasse portoghese al richiamo in panchina per la sostituzione è diventato in poche ore virale sui principali social network. L'ex allenatore del Milan effettua tre cambi, e uno di questi è proprio Ronaldo, il quale fin dal momento in cui vede comparire il numero 7 nella lavagnetta luminosa del quarto uomo non trattiene la sua frustrazione: testa bassa, camminata lenta, uno sguardo di fuoco e un gesto evidente verso la panchina, impossibile equivocare.

A fugare ogni dubbio il breve confronto con Pioli al momento della stretta di mano, e ancora di più i gesti rivolti verso alcuni collaboratori una volta raggiunta la panchina. Il fatto è che, stando a quanto trapelato nelle scorse ore, il confronto tra l'attaccante e il mister ci sarebbe stato all'interno degli spogliatoi dopo il triplice fischio dell'arbitro. C'è chi ha riferito di una discussione molto accesa tra i due, tanto da avere avuto delle conseguenze fin dal giorno dopo: dato l'enorme "peso" di Cr7 nell'Al-Nassr, la parte in causa che rischia di saltare è ovviamente Pioli. L'ex calciatore del Real Madrid avrebbe già espresso la propria opinione negativa alla dirigenza del club saudita, e di certo non aiuta Pioli neppure l'andamento in campionato, dato che dopo 25 giornate l'Al-Nassr si trova terzo, a 6 punti dall'Al-Hilal e addirittura a -10 dall'Al Ittihad capolista.

Questa situazione ha ulteriormente alimentato le voci di un ritorno in Italia del tecnico già a partire dalla prossima stagione: sono tante le big pronte a cambiare, tra Atalanta, Milan, Juventus e Roma, solo per citare quelle più certe di arrivare a un avvicendamento in panchina.

I rumors parlano di una Roma che starebbe puntando proprio su Pioli per il dopo Ranieri, ma sembra che anche la Juventus sia alla finestra. Non si può escludere neppure un cambio sulla panchina del Napoli, con Conte non sicuro di voler proseguire la sua esperienza nella squadra di De Laurentiis.