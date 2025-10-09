La spallata e l'impatto sui cartelloni pubblicitari: Asamoah si rompe il collo e rischia la paralisi, il video choc

Un contrasto nei pressi della linea laterale lo ha proiettato a tutta velocità verso i cartelloni pubblicitari collocati a bordo campo, contro i quali ha impattato violentemente sbattendo la testa e riportando gravi fratture al collo: ora lo sfortunato calciatore, il centrocampista della nazionale del Togo Samuel Asamoah, rischia seriamente la paralisi.

L'episodio si è verificato la scorsa domenica durante il match di campionato tra il Guangxi Pingguo, squadra della seconda divisione cinese in cui milita il 31enne naturalizzato togolese, e il Chongqing Tonglianglong. Mentre proteggeva la sfera con il corpo, Asamoah è stato colpito dal rivale Zhang Zhixiong: la spallata subita dal centrocampista africano gli ha fatto perdere l'equilibrio, proiettandolo contro i tabelloni pubblicitari siti nei pressi della linea laterale. Nonostante le braccia protese in avanti, Asamoah non ha potuto far nulla per attutire l'impatto con la barriera, che è stato particolarmente violento.

Il calciatore di origini ghanesi è stato immediatamente soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale. Lunedì, il Guangxi Pingguo ha dichiarato in una nota ufficiale che il 31enne "ha riportato lussazione e frattura delle vertebre cervicali", oltre a una seria compressione nervosa. Il club ha anche aggiunto che il suo giocatore è a rischio di "paraplegia grave" , ovvero l'incapacità di usare le parti inferiori del corpo: "Salterà tutte le partite rimanenti di questa stagione, ma anche la sua carriera potrebbe essere seriamente compromessa" , ha comunicato la società.

Mercoledì, il Guangxi Pingguo ha rilasciato un aggiornamento in cui si affermava che l'intervento chirurgico di Asamoah era riuscito e che il giocatore, in condizioni stabili, si stava ancora riprendendo: in un post è stata inserita una foto del 31enne coi due pollici alzati per rassicurare i propri tifosi, anche se ancora non si sa quali saranno le reali conseguenze dell'incidente.

Il referto arbitrale ha definito il fallo di Zhang "di natura imprudente", e in quanto tale sanzionato con un semplice cartellino giallo, non rilevando il livello di fallo grave o di condotta violenta.

Nel referto è stato inoltre puntualizzato che i cartelloni pubblicitari collocati a bordo campo erano conformi agli standard internazionali. Il Chongqing Tonglianglong, che si è scusato con Asamoah a nome del club, ha inviato alcuni rappresentanti e lo stesso Zhang a fargli visita in ospedale.