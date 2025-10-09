La spallata e l'impatto sui cartelloni pubblicitari: Asamoah si rompe il collo e rischia la paralisi, il video choc

Un contrasto nei pressi della linea laterale lo ha proiettato a tutta velocità verso i cartelloni pubblicitari collocati a bordo campo, contro i quali ha impattato violentemente sbattendo la testa e riportando gravi fratture al collo: ora lo sfortunato calciatore, il centrocampista della nazionale del Togo Samuel Asamoah, rischia seriamente la paralisi.
L'episodio si è verificato la scorsa domenica durante il match di campionato tra il Guangxi Pingguo, squadra della seconda divisione cinese in cui milita il 31enne naturalizzato togolese, e il Chongqing Tonglianglong. Mentre proteggeva la sfera con il corpo, Asamoah è stato colpito dal rivale Zhang Zhixiong: la spallata subita dal centrocampista africano gli ha fatto perdere l'equilibrio, proiettandolo contro i tabelloni pubblicitari siti nei pressi della linea laterale. Nonostante le braccia protese in avanti, Asamoah non ha potuto far nulla per attutire l'impatto con la barriera, che è stato particolarmente violento.
Il calciatore di origini ghanesi è stato immediatamente soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale. Lunedì, il Guangxi Pingguo ha dichiarato in una nota ufficiale che il 31enne "ha riportato lussazione e frattura delle vertebre cervicali", oltre a una seria compressione nervosa. Il club ha anche aggiunto che il suo giocatore è a rischio di "paraplegia grave", ovvero l'incapacità di usare le parti inferiori del corpo: "Salterà tutte le partite rimanenti di questa stagione, ma anche la sua carriera potrebbe essere seriamente compromessa", ha comunicato la società.
Mercoledì, il Guangxi Pingguo ha rilasciato un aggiornamento in cui si affermava che l'intervento chirurgico di Asamoah era riuscito e che il giocatore, in condizioni stabili, si stava ancora riprendendo: in un post è stata inserita una foto del 31enne coi due pollici alzati per rassicurare i propri tifosi, anche se ancora non si sa quali saranno le reali conseguenze dell'incidente.
Il referto arbitrale ha definito il fallo di Zhang "di natura imprudente", e in quanto tale sanzionato con un semplice cartellino giallo, non rilevando il livello di fallo grave o di condotta violenta.Nel referto è stato inoltre puntualizzato che i cartelloni pubblicitari collocati a bordo campo erano conformi agli standard internazionali. Il Chongqing Tonglianglong, che si è scusato con Asamoah a nome del club, ha inviato alcuni rappresentanti e lo stesso Zhang a fargli visita in ospedale.