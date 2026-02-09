Spalletti bacia la giornalista di Dazn: cosa è successo

Un siparietto del tutto inaspettato che ha colto di sorpresa la giornalista di Dazn che lo stava intervistando nel dopo-partita di Juventus-Lazio: stiamo parlando dell’allenatore bianconero, Luciano Spalletti, che in diretta tv ha baciato Federica Zille che ha preso come esempio per spiegare la sua tesi sui contatti in area e come decidere se assegnare, o meno, un calcio di rigore.

Cosa ha fatto Spalletti

Tutto è nato da un dibattito con gli ospiti in studio sul potenziale contatto, punibile con un penalty, tra il calciatore laziale Gila e il bianconero Cabal. "L'arbitro può andare a interpretare come vuole perché il difensore commette un gesto imprudente andando in scivolata. Questo è un episodio che dà la possibilità di una interpretazione. Si va tutti a protestare perché anche se ci sono le regole si va sempre a interpretazione”, ha spiegato Spalletti.

Il bacio alla giornalista

Poco dopo, però, ecco la scena del tutto inaspettata. L’allenatore toscano chiede alla Zille: “Ti posso dare un bacio? Anche questo è un contatto”, e la bacia sulla spalla (più che altro le si avvicina come dimostrano le immagini tv) con la giornalista in evidente imbarazzo, per poi continuare con un altro esempio: “Ti do una carezza. È un contatto”. Gli esempi, decisamente originali, per sottolineare quanto Spalletti aggiunge poco dopo. “Bisogna vedere che contatto si fa o se è un impatto. Il fallo di mano è sempre rigore? Step on foot tutti rigori? Non è sempre così. Perché se si usa questo metro, quello di Gila è rigore”.

La riforma della classe arbitrale

Tutto questo, l’ex Ct della Nazionale, lo ha dichiarato ai microfoni di Dazn per arrivare alla chiosa finale che fa più rumore del bacio alla giornalista. “Va fatta una riforma che metta a posto questa classe arbitrale. Sono gli unici precari presenti tra i 23 in campo: devono essere professionisti tutti, è troppo importante il loro ruolo nel campo”.

Alla fine dell’intervista, per sottolineare quegli esempi goliardici, alla richiesta didi averlo prima o poi ospite in studio, il tecnico bianconero ha accettato. “Va bene, però voglio il ‘contatto’ e un bacio anche con voi.”



