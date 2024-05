Spalletti e la domanda sul Napoli: la reazione che ha sorpreso tutti

A un mese dal debutto agli Europei contro l'Albania, il ct Luciano Spalletti ha fatto il punto sul gruppo che dovrà difendere il titolo continentale conquistato dalla Nazionale di Roberto Mancini a Euro 2020, in occasione della presentazione della nuova piattaforma federale VivoAzzurro Tv alla Lanterna di Fuksas a Roma.

Le convocazioni sono attese già la prossima settimana. Il penultimo turno di campionato, quindi, potrà dare le ultime risposte al ct. Ma le fondamenta del gruppo ci sono e Spalletti ha le idee chiare: "All'80% le convocazioni sono fatte, ma poi c'è una finestra del 20% in cui siamo sempre pronti ad abbracciare chi vuole starci dentro o a far uscire chi pensa che la nazionale sia un giochino personale". Per Spalletti "c'è bisogno di appartenenza, di italianità. A quelli che restano a casa dobbiamo dimostrare questo ed essere all'altezza della situazione. I tifosi non devono avere la sensazione di avere a che fare con bambini viziati, ma con ragazzi serissimi".

Serviranno giocatori motivati al massimo. Porte aperte quindi ai calciatori che vogliono ancora provare a convincerlo. Qualcuno sembra esserci già riuscito. Come Gianluca Scamacca, ad esempio, punta di diamante di un'Atalanta ancora protagonista in Italia e in Europa. "Scamacca sta un po' nel 80 e un po nel 20, come tutti. Ma se Gianluca è questo è difficile..." , dice il ct senza completare la frase, ma lasciando intendere che un posto per l'attaccante c'è già. E che, forse, se arriverà agli Europei in queste condizioni sarà difficile anche togliergli un posto da titolare. Pochi altri indizi sui singoli, solo una piccola menzione per Lorenzo Lucca dell'Udinese che " cresce". In generale per Spalletti "sarà fondamentale quando torneremo e la gente ci dirà 'siamo orgogliosi di voi'. Questo è quello a cui dobbiamo ambire al di là del risultato".

Poi ad un certo punto una giornalista gli chiede una valutazione sul momento attuale del Napoli: "La addolora vederlo così, ora che il campionato sta per finire?" . Il ct fa finta di non capire ripetendo "Prego?" diverse volte fino ad aprirsi un varco tra i giornalisti e andarsene via. Una modo per far intendere di non aver gradito il tentativo di strappargli una battuta sulla sua ex squadra. Giorni fa Spalletti aveva spiegato ciò che era accaduto con l'addio ai partenopei con queste parole: "Bisognerebbe essere a conoscenza di tante cose".

Di sicuro ora la testa del ct è solo sul prossimo Europeo. Nell'elenco dei convocati ci saranno 3-4 giocatori in più rispetto ai 26 che andranno in Germania. Si aspetterà anche il recupero di Atalanta-Fiorentina il 2 giugno per i ritocchi. L'amichevole con la Turchia del 4 giugno sarà l'ultimo test.

Poi, si inizierà a fare sul serio.