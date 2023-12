Spareggi Europa League: Milan-Rennes e Roma-Feyenoord

Sorteggio non troppo sfortunato per le due italiane che saranno impegnate nei playoff di Europa League. Il Milan di Stefano Pioli, finito agli spareggi dopo la retrocessione dalla Champions League, e la Roma di José Mourinho - che ha chiuso il girone al secondo posto - se la dovranno vedere rispettivamente contro il Rennes, non messo benissimo in Ligue 1 (tredicesimo a 16 punti) e il Feyenoord, già affrontato e sconfitto nella passata stagione in Europa League proprio dai giallorossi. Per accedere al tabellone principale della competizione, che vede già agli ottavi di finale l'Atalanta di Gian Piero Gasperini (prima nel girone davanti allo Sporting Lisbona), Milan e Roma dovranno vincere i rispettivi spareggi.

Il Rennes per il Diavolo

Il Milan dovrà vedersela contro i francesi del Rennes che non se la stanno passando bene in campionato ma che resta da prendere con le pinze. Franco Baresi, presente in rappresentanza del club rossonero a Nyon, ha rilasciato queste parole a Sky: "Nel calcio non bisogna mai sottovalutare nessuno, ma il Milan deve pensare in grande, deve essere ambizioso. Noi dobbiamo pensare a vincere, con grande rispetto per l'avversario, ma dobbiamo pensare in grande. Si giocherà a febbraio, manca tempo, speriamo di avere la squadra al completo. Non bisogna scegliere tra campionato ed Europa League, il Milan deve giocare sempre al meglio per andare più avanti possibile. In campionato dobbiamo consolidare la nostra posizione e provare a migliorarla. Dobbiamo recuperare gli infortunati, con la rosa al completo possiamo competere in ogni competizione. Non si può scegliere".



LE TESTE DI SERIE DERIVANTI DALL'EUROPA LEAGUE

Roma, Friburgo (Ger), Marsiglia (Fra), Sparta Praga (Rep. Ceca), Sporting (Por), Tolosa (Fra), Rennes (Fra), Qarabag (Aze)

PLAYOFF EUROPA LEAGUE, LE ALTRE SQUADRE RETROCESSE DALLA CHAMPIONS LEAGUE

Milan, Galatasaray (Tur), Lens (Fra), Braga (Por), Benfica (Por), Feyenoord (Ola), Young Boys (Svi), Shakhtar Donetsk (Ucr)



Tutti gli accoppiamenti degli spareggi di Europa League

Roma-Feyenoord

Milan-Rennes

Lens-Friburgo

Young Boys-Sporting Lisbona

Braga-Qarabag

Marsiglia-Shakthar Donetsk

Benfica-Tolosa

Galatasaray-Sparta Praga

Le squadre già qualificate agli ottavi di finale che attendono le vincenti degli spareggi:

Atalanta

West Ham

Brighton

Rangers

Liverpool

Villarreal

Slavia Praga

Bayer Leverkusen

Il calendario completo della fase finale di Europa League



Playoff andata: 15 febbraio 2024, playoff ritorno: 22 febbraio 2024

Sorteggio ottavi: 23 febbraio 2024

Ottavi di finale: andata 7 marzo e ritorno 14 marzo 2024

Sorteggio quarti e semifinali: 15 marzo 2024

Quarti di finale: andata 11 aprile e ritorno 18 aprile 2024

Semifinali: andata 2 maggio e ritorno 9 maggio 2024

Finale: 22 maggio 2024 alla Dublin Arena, in Repubblica d'Irlanda