Spezzatini di calcio? No grazie

Premetto che non ho niente contro il golf e tantomeno contro l’Europa. Anzi. È buffo, paradossale e stridente sentire il coro “Europe Is on Fire” a seguito della vittoria della Ryder Cup. Il golf, sport a torto o a ragione considerato agli antipodi del popolare, unisce anche se pur per poche ore chi unito non è. Ma queste sono analisi troppo complesse e lasciamo che siano altri a completare il ragionamento.

Intanto Maurizio Sarri, il più saggio, fa le veci del sindacato calciatori e ne dice quattro, sugli eccessivi impegni, ai Paperoni che non capiranno e lo spernacchieranno nelle loro stanzette di Nyon (sede Uefa) additandolo come il pazzo rompipalle. Si gioca ininterrottamente, tanto da non sapere quando schierare la formazione del Fantacalcio. A proposito, nel mio torneo giocavo contro Orsolini e Lautaro, che hanno realizzato il 40% dei gol di questo turno di serie A. Non vinco mai e so come vi sentite.

Essere tifoso vero è diventato un lavoro. Al posto dell’abbondante spezzatino calcistico preferirei un po’ di calcio spumeggiante come un lambrusco, ma non porta abbastanza soldi il poco ma buono. Per le tv meglio giocare tutti i giorni.

Tralascio l’esperienza rugbistica transalpina malgrado le atmosfere vissute siano state straordinarie. La soupe à l'oignon dei bouchons è sempre impagabile con i vini beaujolais. Veramente arduo, ormai, il passaggio ai quarti di finale per il quindici azzurro. I blues non si possono battere. La Francia è troppo forte.

Sulle strade bianche del Senese migliaia di persone ogni anno partecipano all’Eroica, rivisitazione ciclistica dell’epoca d’oro del sudore e della fatica. Plotone in maglie di lana, copertoni a tracolla e stupendi ferri dello scorso millennio sotto al soprassella. Mi emoziona spesso quello che non interessa a molti.

Sapere che un atleta crea qualcosa e lo esegue per primo come ha fatto Simone Biles ad Anversa è il sale dello sport. Prima ginnasta ad eseguire un volteggio fino ad oggi solo maschile. Spostare il limite, non solo muovere soldi.