Sprofondo giallorosso a Marassi: il Genoa batte 4-1 la Roma. Mourinho rischia?

Altra brutta, bruttissima caduta per la Roma di José Mourinho che cade per 4-1 sul campo del Genoa di Alberto Gilardino. A decidere il match del Marassi ci hanno pensato Gudmundsson, Retegui, Thorsby e l'ex Milan Juniors Messias, con in mezzo la rete del momentaneo 1-1 siglata da Bryan Cristante di testa. La partita tra rossoblù e giallorossi è stata intensa e ricca di agonismo con Daniele Orsato costretto a fermare diverse volte il gioco soprattutto nel primo tempo con tre infortuni occorsi a Badelj, Llorente e Strootman.

La Roma è stato di fatto umiliata dal Genoa che nella ripresa ha dilagato chiudendo con un 4-1 pesantissimo per la squadra di José Mourinho alla terza sconfitta in campionato in sei partite con 11 gol subiti a fronte di 13 realizzati (di cui uno inutile questa sera e ben 7 realizzate contro l'Empoli). Nota stonata la prestazione negatiav di tutta la Roma con Dybala e Lukaku appannati e quasi mai pericolosi. Sedicisimo posto per la squadra guidata dal tecnico portoghese che potrebbe anche essere a rischio se la situazione non dovesse migliorare da qui alle prossime settimane con i giallorossi che hanno alle spalle in classifica solo Empoli, Cagliari, Udinese e Salernitana. Il Genoa di Gilardino, invece, sale a quota 7 punti e ottiene una vittoria di prestigio contro una big del campionato.

La cronaca della partita

Dopo 5' di sostanziale equilibrio è Gudmundsson a spezzare gli equilibri con il gol dell'1-0. Aggressione alta del Genoa che ruba palla con l'islandese che fulmina con un sinistro preciso Rui Patricio. I rossoblù devono sostituire Badelj dopo soli 11' e al suo posto entra l'ex Sampdoria Thorsby. La Roma però tiene botta e al 22' trova il pareggio con il terzo tempo di testa da parte di Cristante che si inserisce benissimo sul cross di Spinazzola. Partita spezzettata al Marassi per via di altri due infortuni: uno occorso a Llorente, al suo posto Bove, e uno ai danni dell'ex Roma Strootman protagonista di un contrasto di gioco molto duro con Mancini che gli è anche costato il cartellino giallo. Al 42' Mancini viene ammonito per un fallo su Kutlu lanciato verso la porta della Roma in campo aperto e in pieno recupero del primo tempo ecco la rete del 2-1 del Genoa con Retegui che riceve da Thorsby e con il destro buca ancora Rui Patricio.

Nella ripresa, al 53', Lukaku riceve palla controlla e di destro batte Martinez: tutto fermo per offside del belga. La Roma spinge in cerca del pareggio e al minuto 63' Lukaku non ci arriva sull'ottimo assist da destra di Kristensen. Al 74', però, il Genoa cala il tris con l'ex Sampdoria Thorsby che di testa da pochi passi punisce una disattenta difesa giallorossa rimasta immobile sulla sponda aerea di Dragusin. All'81' c'è gloria anche per l'ex Milan Junior Messias che riceve palla da Freundup che di sinistro fulmina Rui Patricio. All'84' Ndicka prova a colpire da dentro l'area di rigore ma Martinez sventa la minaccia. All'88' Dybala ci prova da fuori area: palla alta.

Mourinho amareggiato

Al termine del match, ai microfoni di Dazn, José Mourinho è parso amareggiato e anche scocciato per un ko davvero bruciante: "Non ho molto da dire dopo una partita così - ha commentato il tecnico portoghese, non ho parlato coi giocatori e ho solo salutato, non voglio analizzare troppo la partita. Abbiamo iniziato male subendo un gol subito in maniera brutta, ma abbiamo avuto una reazione. Subito dopo il pareggio però abbiamo avuto l'infortunio di Llorente che ha cambiato la struttura della squadra. Poi Mancini è stato ammonito e abbiamo preferito cambiare il modulo. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, dopo il gol in fuorigioco ci sentivamo di poter pareggiare perché dominavamo il possesso pur senza qualità. Ho fatto cambi offensivi, ma dopo l'1-3 è finita".

Questo è il peggiore inizio della Roma nell'era dei tre punti e anche il peggiore nella carriera delllo Special One: "Tutto vero, ma è anche vero che la Roma viene da due finali consecutive in Europa". Anche la Roma ha avuto infortuni in campo: "Il Genoa ha avuto due giorni in più di noi per allenarsi e ha perso due giocatori. Llorente storicamente si infortuna spesso, veniva da tre partite consecutive e non sono sorpreso. Questo è il gruppo che abbiamo e con questi ragazzi, con pregi e difetti, dobbiamo uscire da questa situazione. Non c'è tempo per piangersi addosso, anche se dentro ovviamente stiamo molto male. La prossima partita è molto importante per noi".

I gol di Genoa-Roma

1-0

Genoa strike FIRST!



Albert Gudmundsson puts them 1-0 up against Roma with a cool finish pic.twitter.com/uR6oFfLll7 — Football on TNT Sports (@footballontnt) September 28, 2023

1-1

2-1

3-1

Morten Thorsby first goal for Genoa gives them a much needed two goal cushion!



Roma have it all to do! pic.twitter.com/cUeNC6hpEl — Football on TNT Sports (@footballontnt) September 28, 2023

4-1

Goal: Genoa 4-1 AS Roma. Jumior Messias Makes it 4. pic.twitter.com/e8oL1GDXy1 — ForeverFooty (@Footy_Forever2) September 28, 2023

Il tabellino

Genoa: Martinez; Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli (46' De Winter), Strootman (30' Kutlu), Badelj (11' Thorsby), Frendrup; Matturro (76' Messias), Gudmundsson; Retegui. Allenatore: Alberto Gilardino

Roma: Rui Patricio; Mancini (46' Belotti), Llorente (24' Bove), Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes (78' Azmoun), Spinazzola (78' Aouar); Pellegrini (78' El Shaarawy); Dybala, Lukaku. Allenatore: José Mourinho

Marcatori: 5' Gudmundsson (G), 22' Cristante (R), 45' Retegui (G), 74' Thorsby (G), 81' Messias (R)

Ammoniti: Mancini, Strootman, Sabelli, Retegui, Bani, Paredes

Arbitro: Daniele Orsato (sezione di Schio)