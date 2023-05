Stagione finita per Pogba: qual è l’esito degli esami

Mai stagione fu più sfortunata per Paul Pogba con una stagione praticamente mai iniziata e finita peggio dopo l'infortunio rimediato al 22esimo di Juventus-Cremonese: gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore evidenziano " una lesione di basso grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il suo programma di riabilitazione", come recita una breve nota da parte della Juventus.

I tempi di recupero

Per un infortunio del genere, i tempi di recupero sono compresi fra due e tre settimane: dal momento che la stagione della Juventus si concluderà il 4 giugno con la gara di Serie A sul campo dell'Udinese, Pogba si rivedrà in campo soltanto per le future amichevoli estive e per il campionato se ne riparlerà nella prossima stagione. Come abbiamo visto sul Giornale, incredibile la sfortuna che si è abbattuta sul francese al suo rientro in campo, domenica sera, a un anno di distanza: non solo non sarà disponibile per le ultime partite campionato ma nemmeno per il ritorno di Europa League a Siviglia.

I segnali del malessere

Anche se l'esito degli esami si è appreso soltanto in queste ultime ore, indizi che la situazione non fosse affatto buona si erano già avuti nella giornata di ieri quando il centrocampista, intorno alle 11, si era recato al JMedical per effettuare le diagnosi del caso durate in tutto una mezz'ora. All'uscita, come racconta La Stampa, ai tifosi presenti era parso cupo e preoccupato: un veloce saluto e poi via, di corsa, con la sua auto. Effettivamente, il comunicato della società bianconera non lascia spazio a interpretazioni: seppur non serio come altri infortuni, i 15-20 giorni di stop spezzano definitivamente le gambe, e il morale, di chi quest'anno non ha avuto la possibilità di essere un valore aggiunto per la squadra di Allegri che, nonostante tutto, in campionato naviga al secondo posto con 69 punti, tre in più della Lazio.