"Stanotte non dormite". Il blitz dei tifosi del Napoli sotto l'hotel del Milan

Appuntamento sotto l'hotel Vesuvio, la struttura che ospita da ieri i giocatori del Milan sul lungomare di Napoli. Un centinaio di tifosi si trovavano già in loco all'arrivo della squadra nel pomeriggio come mostrano alcune immagini social ma è soprattutto in serata che si sono fatti sentire, fino all'1 di notte, cercando di disturbare in tutti i modi il riposo dei calciatori come accadeva tanti anni fa, provando a togliere in questo modo qualche "forza" ai rossoneri per favorire i propri benianimi.

Cori e fuochi d'artificio

Dopo essersi radunati hanno iniziato a intonare cori per farsi sentire dagli avversari di questa sera per la gara più importante dell'anno, e non solo, per le due formazioni. " Stasera non dormite " è stato uno degli slogan più ripetuti oltre a quelli contro i giocatori più rappresentativi degli uomini di mister Pioli tra cui Theo Hernandez, Leao, Giroud e anche Maldini. Oltre ai cori protagonisti anche i clacson delle auto per far più schiamazzo possibile ma sono stati i fuochi pirotecnici lo spettacolo che ha preso la scena in tarda serata come si vede su Twitter. " Abbiamo sentito solo qualche esplosione ", ha fatto sapere l'ufficio stampa del Milan a DailyMilan dall'Hotel Vesuvio anche perché, secondo quanto riportato dalla Gazzetta, sarebbero state date ai calciatori le stanze sul retro dell'hotel perché questa situazione era stata prevista. Le forze dell'ordine hanno presidiato la zona tutto il tempo e non si sono registrate situazioni di criticità: la pioggia iniziata a cadere intorno all'una di notte ha fatto desistere dal rimanere sotto l'albergo e tutti hanno preso la via di casa.

Le reazioni social

Tra i tifosi milanisti, i commenti sui social non sono stati lusinghieri: tra chi ha commentato definendola una "pagliacciata" a chi ha definito "assurda" la vicenda. Di certo non saranno queste piccole schermaglie a rovinare una partita che terrà incollati tutti gli appassionati di calcio del nostro Paese e in Europa per questo derby che vale davvero tanto: il Napoli potrebbe raggiungere la prima semifinale Champions della sua storia, i rossoneri potrebbero tornare a far parte delle migliori quattro formazioni del calcio che conta. Il vantaggio è esiguo, si riparte dall'1-0 dell'andata con la rete di Ismael Bennacer.