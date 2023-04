Stefano Pioli, l'entusiasta che fa dire ai tifosi: "Is on fire!"

10 e lode in comunicazione, non sbaglia una sola dichiarazione, anche negli snodi più complicati di risultati deludenti. Dei tifosi poi è diventato una sorta di idolo. Quando il Milan vince, o vola in semifinale di Champions come è successo a Napoli, la curva intona il «Pioli is on fire» che è diventata la colonna sonora dello scudetto 2022. I meriti maggiori del tecnico di Parma sono stati acquisiti grazie al lavoro quotidiano nei prati di Milanello e per la crescita esponenziale dei risultati: 2° posto, 1° posto, semifinale di Champions in sequenza.

Eredità pesante quella ricevuta da Giampaolo precipitata al punto più basso con il pesante 0 a 5 di Bergamo, 22 dicembre 2019 prima di risalire la china in modo spettacolare con gli arrivi a gennaio 2020 di Ibra e Kjaer tra gli altri. I giovani talenti arrivati dal mercato di Boban e Maldini sono stati coltivati con passione e pazienza inaspettate fino a moltiplicare il rispettivo valore (da Kalulu a Leao).

Anche lo stile di gioco praticato, coraggioso, è diventato un marchio di fabbrica. Unico neo fin qui: un numero di infortuni forse eccessivo nella prima parte della stagione. Stima e apprezzamento della proprietà sono il suo punto di forza.