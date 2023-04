Lukaku all'attacco : "La storia si ripete". E spunta un video dei cori razzisti

"La storia si ripete Ci sono passato nel 2019 e ora di nuovo nel 2023, spero che la Lega prenda provvedimenti sul serio questa volta, perché questo splendido sport dovrebbe essere goduto da tutti. Grazie dei messaggi di sostegno e fan... il razzismo" , messaggio griffato Romelu Lukaku. L'attaccante belga ha utilizzato i social network per ringraziare tutti coloro che gli hanno manifestato solidarietà e per mettere ancora una volta l'accento sul problema del razzismo

Lukaku fa riferimento al 2019, suo primo anno all'Inter, quando fu oggetto di cori razzisti alla Sardegna Arena da parte di alcuni tifosi del Cagliari. In quell'occasione il belga ricevette insulti e ululati razzisti sempre dopo un rigore realizzato che regalò il successo per 2-1 ai nerazzurri. All'epoca il Giudice sportivo, nonostante un supplemento d'indagine richiesto dalla Procura federale, decise di non sanzionare la società sarda in alcun modo.

Il video incriminato

La Juventus ha già fatto sapere che collaborerà con le autorità per scovare i responsabili di questi cori razzisti. Nel frattempo, ci hanno già pensato i social a smaschearare alcuni dei responsabili: "Uh uh uh uh, scimmia del...", è questo ciò che si sente dal video postato da un utente sui social network in direzione di Romelu Lukaku:

Inter - Juventus ieri si è chiusa con cori vergognosi nei confronti dell'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku.

Gli italiani non sono razzisti ma.... pic.twitter.com/3yd4aNXSjS — Marco (@P_M_1960) April 5, 2023

La Juventus, come detto, ha voluto ribadire la distanza da questi comportamenti e la piena collaborazione con le forze dell'ordine: " Juventus Football Club, come sempre, sta collaborando con le forze dell’ordine per individuare i responsabili di gesti e urla razzisti verificatisi ieri sera. Anche in questo caso nei confronti dei responsabili sarà applicato il “Codice di Gradimento ”.

