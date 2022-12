Marocco nella storia: piega il Portogallo e vola in semifinale

Continua il sogno del Marocco, la squadra di Regragui batte di misura il Portogallo e conquista un posto nelle semifinali di Qatar 2022. I Leoni dell'Atlante regalano un'altra impresa, raggiungendo un traguardo storico: mai nella storia dei Mondiali di calcio, una nazionale africana aveva raggiunto la semifinale.

Rompe l'equilibrio un colpo di testa di Youssef En-Nesyri, complice un'uscita a vuoto di Diogo Costa. I portoghesi faticano enormemente a costruire una manovra efficace. Gonçalo Ramos, annullato dai centrali marocchini, non è praticamente mai servito dai compagni. Nella ripresa Fernando Santos si gioca la carta Cristiano Ronaldo. I portoghesi assediano l'area marocchina ma Bono e compagni difendono stoicamente il risultato, con un uomo in meno dopo l'espulsione di Cheddira. Sull'ultima occasione il portiere del Siviglia compie un vero e proprio miracolo su Joao Felix. Può cominciare la festa del Marocco, in attesa di conoscere la vincente della sfida Inghilterra-Francia, i Leoni dell'Atlante sono già nella storia.

La partita

Walid Regragui deve fare a meno di due elementi cardine della difesa, Aguerd e Mazraoui, fuori per infortunio. Al loro posto El Yamiq e Attiyat Allah. Fernando Santos esclude ancora Cristiano Ronaldo e Cancelo, confermati Gonçalo Ramos e Dalot. A centrocampo rientra Ruben Neves, fuori William Carvalho.

Primo tempo

Il Portogallo parte subito forte. Al 4' colpo di testa di Joao Felix, Bono salva in angolo. I ritmi non sono altissimi, la manovra portoghese è troppo prevedibile per impensierire l'organizzazione difensiva del Marocco. Alla mezz'ora ancora Joao Felix, raccoglie una corta respinta e prova il tiro: la sua conclusione, deviata da un difensore, esce fuori di poco. Si fa vedere anche il Marocco, Boufal inventa sulla sinistra, cross per Amallah che spara alto. Al 42' il Marocco passa in vantaggio, cross di Attiyat Allah, uscita incerta di Diogo Costa, ne approfitta En-Nesyri che irrompe di testa e mette in rete. La reazione portoghese è immediata, la girata di Bruno Fernandes scavalca Bono e finisce sulla traversa.

Secondo tempo

Nella ripresa il Marocco va subito vicino al raddoppio. Punizione velenosa di Hakim Ziyech, stavolta Diogo Costa si salva d'istinto. Entrano Ronaldo e Cancelo, il Portogallo cambia pelle. Al 58' ci prova di testa Gonçalo Ramos, palla fuori di poco. I portoghesi assediano la difesa marocchina, che perde per infortunio anche il capitano Saiss. Al 63' il tiro di Bruno Fernandes finisce alto da ottima posizione. Si gioca ormai solo nella metà campo marocchina. Il Marocco si difende con dieci uomini dietro la linea della palla. All'83' Bono compie un vero miracolo sul tiro a giro di Joao Felix. All'ultimo secondo un colpo di testa di Pepe va fuori di un soffio. Dopo otto minuti di recupero, il Marocco può festeggiare, è meritatamente in semifinale.

Il tabellino

MAROCCO (4-3-3): Bono; Hakimi, El Yamiq, Saiss (57' Dari), Attiyat Allah; Amallah (65' Benoun), Amrabat, Ounahi; Ziyech (82' Aboukhlal), En-Nesyri (64' Cheddira), Boufal (82' Jabrane). A disposizione: Tagnaouti, El Kajoui, El Khannouss, Sabiri, Chair, Hamdallah, Zarouri, Ezzalzouli. Ct: Walid Regragui

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Dalot (79' Horta), Pepe, Ruben Dias, Guerreiro (51' Cancelo); Bernardo Silva, Ruben Neves (51' Cristiano Ronaldo), Otavio (70' Vitinha); Bruno Fernandes, Gonçalo Ramos (69' Rafael Leao), Joao Felix. A disposizione: Rui Patricio, José Sà, Antonio Silva, W.Carvalho, Vitinha, Matheus Nunes, Palinha, Joao Mario, André Silva. Ct: Fernando Santos

Marcatori: En-Nesyri (M) 42'

Ammoniti: Dari (M), Vitinha (P)

Espulsi: Cheddira (M)

Arbitro: Facundo Tello (Argentina)