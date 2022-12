Suggestione Ancelotti per il Brasile? Ecco cosa c'è di vero

Carlo Ancelotti potrebbe diventare il prossimo ct del Brasile. Lo sostiene il portale Uol, sottolineando che l'allenatore italiano, attualmente al Real Madrid, potrebbe essere il successore di Tite dopo l'eliminazione della Seleçao ai quarti di finale di Qatar 2022.

Ieri circolavano sulla stampa brasiliana i nomi suggestivi di Josè Mourinho e di Luis Enrique, l'indiscrezione di oggi è ancora più intrigante. La Federcalcio brasiliana (Cbf) punterebbe, in vista della Coppa del Mondo 2026, ad un grande colpo in panchina. A ottobre, prima dell'inizio dei Mondiali, emissari della Cbf avevano parlato con Ancelotti, visto che Tite aveva già anticipato le sue dimissioni indipendentemente dai risultati ottenuti nel Qatar.

Ancelotti, da parte sua, si sarebbe mostrato "aperto" al dialogo e avrebbe proposto di andare avanti nei colloqui, ponendo però come condizione che si stabilisca in Brasile solo dopo la fine della stagione in corso in Spagna, nel giugno 2023. Di sicuro Carletto è molto amico di Tite, i due si sentono spesso al telefono. Oltretutto sarebbe di sicuro un ct graditissimo ai nazionali brasiliani del Real Madrid: Vinicius Jr, Rodrygo e Eder Militao. Nel caso in cui Ancelotti accettasse, la Cbf nominerebbe un ct a interim per le partite della Seleçao in calendario a marzo. Secondo le stesse fonti, il tecnico del Real sarebbe intenzionato a trattare la risoluzione del suo contratto con la squadra spagnola, che scadrà nel 2024.

Intanto il presidente della Cbf, Ednaldo Rodrigues, ha dichiarato pubblicamente la sua intenzione di contrattare uno straniero. Colloqui sono stati avviati anche con lo spagnolo Pep Guardiola, che non avrebbe accettato, e altri sono in corso con Abel Ferreira, il portoghese che dirige il club brasiliano Palmeiras, al momento il nome più raggiungibile.

Il parere di Ronaldo

"Mi piacerebbe vedere Guardiola, Ancelotti, Mourinho come ct del Brasile". Lo dice Ronaldo il Fenomeno, che in un'intervista non ha nascosto quali sarebbero le sue preferenze per il successore del dimissionario ct verdeoro Tite. "Penso che siano nomi incredibili -sottolinea l'ex attaccante di Inter e Real Madrid-. Mi piacerebbe molto ma non sono io a scegliere. Quindi vedremo cosa succederà nei prossimi giorni".

In Brasile in particolare, l'allenatore italiano del Real Madrid viene ritenuto il profilo ideale per ridare entusiasmo ad ambiente e squadra, ancora sotto choc dopo l'inattesa eliminazione contro la Croazia.