"Il suo cuore pompa sangue al 30%": il dramma dell'ex campione olandese Overmars

A causa di un arresto cardiaco, avvenuto il 30 dicembre 2022, è finito nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Zwolle (Paesi Bassi): le condizioni di salute dell'ex stella dell'Ajax Marc Overmars, tuttavia, sono ben più gravi di quelle inizialmente diffuse dal personale medico del nosocomio.

Come sta l'ex calciatore

Si era infatti allora parlato delle conseguenze di un "lieve ictus", senza entrare maggiormente nei dettagli del quadro clinico dell'attuale direttore tecnico dell'Anversa, oggi 49enne. Dopo qualche settimana, tuttavia, appare chiaro che la situazione sia molto più complicata: Overmars avrebbe riportato dei danni cardiaci ritenuti dai medici irreparabili. Stando a quanto riportato dal quotidiano De Telegraaf, infatti, il cuore dell'ex calciatore orange sarebbe in grado di pompare sangue nel suo corpo in maniera decisamente ridotta rispetto al suo normale funzionamento. Si parla addirittura di una riduzione della funzionalità del muscolo cardiaco: la capacità del cuore di immettere sangue sarebbe ormai intorno al 30%.

Il media Hln ha raccontato del primo intervento chirurgico subito al cuore dall'ex calciatore nell'ospedale di Zwolle, in seguito al quale sarebbe emerso anche il fatto che l'arteria coronaria più grande era bloccata. Ecco il perché del posizionamento di uno stent, anche se la presenza di un coagulo di sangue sta costringendo a effettuare anche un trattamento specifico con anticoagulanti.

Le sue condizioni di salute sono gravi, e il percorso per migliorare lungo e tortuoso. Di certo ci sarebbe solo il fatto che i danni siano stati ritenuti irreparabili: non era quindi un lieve ictus la causa del malore che lo ha colpito quella sera del 30 dicembre. Overmars resta ovviamente sotto costante osservazione, e in genere il quadro clinico è migliorato rispetto al momento del ricovero. "Devo prendermela comoda", ha annunciato l'ex stella dell'Ajax dopo la diffusione dell'ultimo bollettino, "adesso è importante andare avanti un passo alla volta".

Com'era in campo Overmars

Esterno dalla impressionante velocità e dotato di grande senso del gol, Overmars è stato colonna dell'Ajax tra il 1992 e il 1997. Nei cinque anni in campo con la maglia dei "lancieri" ha collezionato 188 presenze e messo a segno 44 reti, con un palmares di tutto rispetto: ha contribuito ad arricchire la bacheca dell'Ajax con 3 campionati di Eredivisie, 1 Coppa dei Paesi Bassi e 3 Supercoppe dei Paesi Bassi, ma soprattutto con la Champions League del 1994-1995 e Supercoppa Europea più Coppa Intercontinentale nel 1995. Passato all'Arsenal nel 1997, con la maglia dei Gunners ha collezionato invece 142 presenze e 40 gol, contribuendo ai successi in Premier League e Coppa di Inghilterra (1998) e nella Charity Shield del 1998 e del 1999. La sua ultima esperienza importante con la maglia del Barcellona (149 presenze e 19 reti messe a segno).

Con gli Orange (esordio in Olanda-Turchia nel 1993), ha invece giocato 86 match e messo a segno 17 gol, partecipando ai mondiali di Stati Uniti e Francia (1994 e 1998) e agli Europei di Belgio/Paesi Bassi e Portogallo (2000 e 2004).