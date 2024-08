Supercoppa europea, Real Madrid - Atalanta

Ascolta ora 00:00 00:00

Un altro appuntamento con la storia per l'Atalanta. La squadra di Gian Piero Gasperini sfida il Real Madrid, allo stadio Pge Narodowy di Varsavia, nella finale di Supercoppa Europea, match che apre la stagione di calcio europeo.

Dopo la cavalcata trionfale in Europa League, culminata con il 3-0 rifilato al Bayer Leverkusen, la Dea proverà a ribaltare tutti i pronostici contro i Blancos di Carlo Ancelotti. Il momento però non è dei più semplici per i nerazzurri, per la questione infortuni (sono fuori Scalvini, Scamacca e il neo acquisto Zaniolo) ma anche per le ultime vicende di mercato con l'esclusione di Teun Koopmeiners, sempre più vicino al passaggio alla Juventus. Dall'altra parte il Real, dopo il colpo a effetto Mbappé, cerca la sesta Supercoppa della propria storia (in caso di trionfo staccherebbe a quota 5 Barcellona e Milan). Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Calcio (202), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (251) con la telecronaca di Massimo Marianella e Luca Marchegiani.

Le formazioni ufficiali

Ancelotti lancia subito Mbappé al centro dell'attacco. Dietro al francese giostrano Bellingham, Vinicius Jr e Rodrygo. In mediana spazio a Valverde e Tchouameni. In difesa coppia centrale Rudiger e Militao con Carvajal e Medny terzini. Tra i pali Courtois.

Gasp conferma Musso portiere di coppa con Djimsiti, Hien e Kolasinac a formare il terzetto difensivo. Sulle fasce Zappacosta e Ruggeri. A centrocampo De Roon ed Ederson a protezione del trequartista Pasalic. In attacco la coppia De Ketelaere-Lookman.

REAL MADRID (4-3-3) - Courtois; Carvajal, Rudiger, Militao, Mendy; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Vinicius Jr, Mbappé, Rodrygo.

Allenatore:

ATALANTA (3-4-1-2) - Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Lookman, De Ketelaere. Allenatore: Gian Piero Gasperini