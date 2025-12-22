Neres show a Riyadh: il Napoli domina il Bologna e conquista la Supercoppa Italiana

Il Napoli vince la terza Supercoppa Italiana della sua storia a Riyadh. I campioni d'Italia superano il Bologna in una dominata dall'inizio alla fine. Primo tempo tutto di marca azzurra e Bologna in grande sofferenza. La squadra di Conte spreca ottime chance prima con Elmas e poi con Spinazzola. Al 39' sale in cattedra David Neres, il grande protagonista della serata. Servito da una rimessa laterale il brasiliano sorprende Ravaglia con un tiro a giro. Sempre Neres sigla il raddoppio al 57', sfruttando un pasticcio difensivo tra Ravaglia e Lucumì. Gli azzurri sprecano la chance per il tris in varie occasioni mentre il Bologna non riesce a trovare contromisure. Fa festa il Napoli, che può sollevare il primo trofeo stagionale.

La partita

Si parte subito su buoni ritmi. Il Bologna si schiera con la linea difensiva altissima e il Napoli prova ad approfittarne con la velocità di Neres. Al 10' il brasiliano trova uno spiraglio per avviarsi verso la porta. Decisivo l'intervento di Holm in chiusura. Subito dopo gli azzurri sprecano un'occasione ghiottissima. McTominay premia il taglio di Elmas che tutto solo davanti a Ravaglia calcia incredibilmente a lato. Gli azzurri continuano a premere con grande convinzione. Soffre la retroguardia rossoblù. Alla mezz'ora McTominay arriva sul fondo e mette in mezzo un pallone insidioso. Ravaglia si salva con i pugni. Al 36' altra chance per il Napoli. Bello scambio tra Hojlund e Neres, che mandano in porta Spinazzola. Ravaglia si salva con la mano di richiamo, poi Ferguson spazza prima che la palla entri in porta. Il gol è nell'aria e puntualmente arriva. Al 39' Neres riceve palla direttamente da rimessa laterale, e col sinistro sorprende Ravaglia con una parabola a giro. La squadra di Italiano non riesce ad uscire dall'area. Si chiude col Napoli in vantaggio 1-0, un punteggio decisamente stretto per gli azzurri.

Cambio per il Bologna, entra Moro esce Odgaard. Si riparte sulla stessa falsariga del primo tempo. Al 54' Hojlund si crea lo spazio per andare al tiro col sinistro,manda in angolo Ravaglia. I rossoblù provano a scuotersi Palla morbida di Orsolini per l'inserimento di Ferguson che colpisce di testa, blocca Milinkovic-Savic. Al 57' arriva il raddoppio del Napoli. Grave errore in uscita della difesa felsinea Ravaglia e Lucumi pasticciano, ne approfitta Neres per rubare palla al difensore e scavalcare il portiere con un tocco sotto. La squadra di Italiano cerca di reagiore ma il Napoli è sempre micidiale negli spazi. Al 65' accelerazione bruciante in contropiede di Hojlund, leggermente lungo il pallone per Neres che non ci arriva. Comincia la girandola dei cambi. Ci prova il neo entrato Rowe, la sua conclusione finisce alta sopra la traversa. All'87' Gutierrez va al cross dalla sinistra per Politano che sbaglia con la porta spalancata. Dopo quattro minuti di recupero può cominciare la festa del Napoli.

Il tabellino

NAPOLI (3-4-2-1) - Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (83' Buongiorno); Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola (68' Gutierrez); Neres (79' Mazzocchi), Elmas (68' Lang); Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

BOLOGNA (4-2-3-1) - Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson (69' Dallinga), Pobega; Orsolini (80' Dominguez), Odgaard (46' Moro), Cambiaghi (69' Rowe); Castro (80' Immobile). Allenatore: Vincenzo Italiano

Marcatori: Neres (N) 39' e 57'

Ammoniti: Heggem (B), Cambiaghi (B), Holm (B), Politano (N)

Arbitro: Andrea Colombo (Como)