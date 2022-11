"Tanti baci amore mio". Gli auguri commoventi di Luis Enrique alla figlia Xana

Per Luis Enrique oggi non è un giorno come gli altri. Il 27 novembre la figlia Xana, sconfitta da un male incurabile avrebbe compiuto 13 anni. Il ct spagnolo ha voluto ricordare la piccola, che all'epoca aveva solo 9 anni, con un saluto su Instagram davvero commovente mentre corre in bicicletta: "Oggi si gioca solo contro la Germania, è un giorno speciale anche perché è il compleanno di Xana che avrebbe compiuto 13 anni. Amore, ovunque tu sia, tanti baci. Trascorri un gran giorno, ti amiamo".

"Nostra figlia Xana è morta questo pomeriggio all'età di nove anni dopo aver lottato durante cinque intensi mesi contro un osteosarcoma" fu l'annuncio che il 29 agosto 2019 scioccò il mondo intero. L'allenatore per stare vicino alla bimba si era preso una pausa da tutti gli impegni, Furie Rosse comprese. Poi la decisione di rientrare sulla panchina spagnola qualche mese dopo. Un ritorno contraddistinto da un percorso molto brillante, culminato con la semifinale agli ultimi Europei, dove la Spagna si arrese all'Italia soltanto ai rigori. Il selezionatore della Roja ha altri due figli: Paco e Sira, quest'ultima fidanzata con il calciatore del Barcellona e della Nazionale Ferran Torres.

Il Mondiale di Luis Enrique