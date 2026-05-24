Terribile incidente stradale per Marios Oikonomou: il calciatore lotta tra la vita e la morte

Il mondo del calcio si stringe attorno a Marios Oikonomou, vittima di un terribile incidente stradale a causa del quale lotta tra la vita e la morte in un letto del reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Giannina, in Grecia.

L'ex difensore ellenico, con trascorsi anche nel nostro Paese tra Cagliari, Bologna, Spal, Bari e Sampdoria, è rimasto coinvolto in un sinistro avvenuto nella giornata di ieri, sabato 23 maggio, mentre si trovava in sella alla sua moto per le strade di Giannina, la sua città natale nella quale continua a vivere anche dopo aver appeso le scarpette al chiodo nel 2024.

Stando a quanto riferito dalla polizia locale, il mezzo a due ruote sul quale viaggiava l'ex centrale greco si sarebbe schiantato contro la vettura di un 63enne impegnato in un'inversione di marcia non consentita, proprio nelle immediate vicinanze dell'Ospedale Generale "G. Hatzikosta", dove è stato successivamente ricoverato. Le sue condizioni sono apparse estremamente gravi fin da subito agli operatori intervenuti in suo soccorso: Oikonomou ha subito un'intervento chirurgico d'urgenza per via di una serie di gravi lesioni cranio-encefaliche, dopo di che è stato trasferito nel reparto di Terapia Intensiva.

Marios, che aveva iniziato la sua carriera proprio col PAS Giannina, si era spostato in Italia nel 2013/2014, vivendo una breve parentesi a Cagliari: con una sola presenza al suo attivo, il difensore fu scambiato per Capello con il Bologna, che si preparava ad affrontare una dura stagione dopo la retrocessione in Serie B. La promozione dalla serie cadetta arrivò già l'anno successivo, e Oikonomou fu tra i protagonisti con le sue 34 presenze condite da 4 reti. In rossoblù giocò altre due stagioni in A tra alti e bassi, poi passò alla Spal e al Bari, senza tuttavia avere molto spazio. Tornò in patria nell'AEK Atene, dove giocò da protagonista due stagioni (dal 2018 al 2020), prima di spostarsi in Danimarca tra le file del Copenaghen, con cui vinse il Campionato nel 2020/2021. Dopo una fugace apparizione con la Sampdoria (febbraio – giugno 2023), tornò in Grecia e concluse la sua carriera tra le file del Panaitolikos, ritirandosi ad appena 31 anni: con la maglia della nazionale, invece, ha collezionato sei presenze.

"La famiglia dell'Aek Atene è al fianco di Marios e della sua famiglia, con la speranza che possa uscire vittorioso dalla battaglia più

difficile della sua vita", ha scritto il club ellenico per esprimere la propria vicinanza al suo ex calciatore. "Forza Marios siamo tutti con te" è invece il messaggio pubblicato dal Bologna tramite i propri profili social.