Thiago Motta dice addio al Bologna. Tutto pronto per il passaggio alla Juve

Thiago Motta non sarà più l'allenatore del Bologna. La notizia era nell'aria da tempo ma serviva ancora l'ufficialità che è arrivata questa mattina con l'incontro fra il tecnico italobrasiliano e il presidente del club Joey Saputo che non ha fatto altro che confermare quanto preannunciato. Il tecnico ha confermato la sua volontò di non rinnovare, nonostante le pressioni del club per guidare, almeno per un'altra stagione, i felsinei anche in Champions League. Il club emiliano, subito dopo il termine dell'incontro, ha rilasciato il seguente comunicato: "Nella mattinata di oggi Thiago Motta ha comunicato alla Società l’intenzione di non rinnovare il contratto con il Bologna FC 1909. Preso atto della decisione, il Club ringrazia il tecnico per lo straordinario lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera".

Subito dopo anche il presidente stesso Joey Saputo ha voluto rilasciare delle dichiarazioni su Motta: "In questi due anni ho conosciuto un allenatore preparato e vincente, che ha dato alla squadra un’identità di gioco brillante. Il traguardo della qualificazione in Champions League consegna lui e tutti i giocatori alla storia del nostro Club. Avrei voluto che rimanesse al Bologna, ma non posso che ringraziare lui e il suo staff per queste stagioni meravigliose e augurargli il meglio per il futuro".

Dopo aver dunque compiuto un lavoro straordinario, concluso con una storica qualificazione alla massima competizione europea - ventidue anni di attesa per una competizione, sessanta per la Champions -, l'ex centrocampista del Barcellona - club che è stato sulle tracce di Motta ma che non è riuscito a superare la concorrenza dei bianconeri - ha deciso di separarsi dal club che lo ha consacrato sui palcoscenici più importanti. Il futuro di Thiago Motta ha un nome ben preciso, ossia Juventus. Subito dopo la fine di questa stagione, il club bianconero e il tecnico ufficializzeranno una unione sulla base di un triennale da 3,5 milioni di euro netti a stagione.

