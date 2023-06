Thuram è sbarcato a Milano: ecco come l'Inter ha beffato il Milan

Marcus Thuram è sbarcato questa mattina a Milano per legarsi ufficialmente all'Inter. Il club nerazzurro ha strappato il sì del giocatore, svincolatosi a parametro zero dal Borussia Moenchengladbach, scippandolo di fatto al Milan che si era mosso in modo forte sul francese e la sicurezza di poter chiudere l'affare. L'Inter, invece, ha piazzato il colpo beffa ai cugini rossoneri e l'ha fatto grazie ad un corteggiamento che dura dal 2021, anno in cui Thuram doveva vestire la maglia nerazzurra.

Un brutto infortunio al ginocchio, però, non fece andare in porto l'affare con il classe '97 che rimase "bloccato" al Borussia. Oggi, finalmente, Marcus dirà sì all'Inter con un contratto quinquennale da 6 milioni di euro a stagione (al club di Zhang costerà di meno per via del decreto crescita, circa 8 milioni di euro lordi invece che 12). Per il numero di maglia si parla del 26. che veste già in Nazionale, ma c'è anche libero il numero 9 che però dovrebbe finire, Chelsea permettendo, sulle spalle di Romelu Lukaku.

Giocatore duttile

Thuram non è un bomber visto che in carriera ha segnato 68 reti tra Sochaux, Guingamp e Borussia Moenchengladbach ma ha una dote da non sottovalutare: la grande duttilità. Fisico prestante, 192 cm per 90 chilogrammi di peso, agile, veloce e anche tecnico: è questo l'identikit del nuovo attaccante dell'Inter che compirà 26 anni il prossimo 6 agosto e che non è ancora esploso in via ufficiale. L'ultima sua stagione in Bundesliga, tra l'altro, è stata la migliore con 16 centri complessivi tra campionato, 13, e coppa di Germania. 44 reti in 134 presenze con il Borussia, in precedenza 17 gol in 72 gettoni con il Guingamp e 7 reti tra Sochaux 2 e prima squadra.

Thuram ha dichiarato di ispirarsi a Lukaku e i due potrebbero essere compagni di squadra. Marcus è in grado, come detto, di giocare in tutte le posizioni offensive. Nato come esterno, il classe '97 è stato plasmato anche da prima e seconda punta e la cosa fondamentale è che usa indifferentemente destro e sinistro con la stessa efficacia per calciare in porta. Ora Thuram può ufficialmente iniziare la sua avventura con l'Inter e Simone Inzaghi ha il suo attaccante fisico, tecnico e veloce da affiancare a Lautaro Martinez (punto fermo), Joaquin Correa e forse a quel Big Rom a cui proprio Marcus dice di ispirarsi. Lo sgarbo di mercato al Milan, inoltre, render tutto più stuzzicante per i tifosi nerazzurri che ora pretendono la vittoria dello scudetto nella prossima stagione.