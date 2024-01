Torino, Demba Seck si schianta con l'auto e rifiuta il trasporto in ospedale

Una notte da incubo quella appena trascorsa per Demba Seck, calciatore del Torino e della nazionale senegalese. L'attaccante granata è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre transitava in via Pietro Cossa, strada situata nella periferia del capoluogo piemontese. Erano circa le 3 quando il calciatore, di 22 anni, per cause ancora da stabilire è finito fuori strada mentre viaggiava a bordo di una Mercedes. Nell’incidente la vettura ha persino abbattuto due lampioni.

Per Seck tanta la paura ma, per fortuna, nessuna conseguenza fisica. L’attaccante granata, arrivato nel gennaio 2022 a Torino dalla Spal è, infatti, rimasto illeso. Lo stesso Seck, ha, poi, rifiutato di essere trasportato in ospedale per essere sottoposto ad ulteriori accertamenti. L'auto su cui viaggiava ha, invece, subito gravi danni. Secondo le prime ricostruzioni, come spiega il Corriere della Sera, il calciatore senegalese avrebbe perso il controllo della sua Mercedes.

Sul posto sono subito arrivati gli agenti della polizia locale per effettuare tutti i rilievi del caso. Necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco che hanno operato per mettere in sicurezza i pali abbattuti nello scontro.

A fine novembre, ricorda Torino Today, il difensore Mergim Vojvoda (altro giocatore granata) era rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre transitava lungo Corso Galileo Ferraris. In quel caso la sua Mercedes Classe C si era scontrata contro una Jeep Renegade davanti all'ospedale Koelliker. Fortunatamente nell’incidente né il calciatore né altre persone avevano riportato ferite.

Per Seck è un momento complicato. Il classe 2001, spiega il sito Tuttospport.com, è al centro di varie voci di mercato dopo essere finito un po’ ai margini della rosa guidata dal tecnico Ivan Juric. L’ultima apparizione con la maglia granata per Seck è avvenuta per pochi minuti la scorsa domenica quando il Torino ha giocato, e vinto per 3-0, la partita con il Napoli. I granata starebbero, infatti, trattando con il Palermo (squadra che attualmente occupa la sesta posizione nel campionato di Serie B) il trasferimento del giocatore senegalese. Sullo stesso attaccante ci sarebbe anche il Verona che punta a rinforzare il proprio settore offensivo. Il calciatore, però, era finito nell’occhio del ciclone per vicende extra calcistiche. A novembre del 2022 Seck fu accusato di un presunto caso di revenge porn da una ragazza. L'inchiesta, evidenzia ancora Torino Today, fu poi archiviata a inizio novembre del 2023.