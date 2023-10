Torino-Inter: ecco chi giocherà e dove vederla

L'Inter di Simone Inzaghi è partita bene in questa stagione tra campionato e Champions. Sei vittorie in Serie A, più un pareggio e una vittoria in Europa contro due squadre di valore come Real Sociedad e Benfica. In campionato, però, i nerazzurri sono anche inciampati due volte e sempre in casa davanti al pubblico amico. La prima volta contro il Sassuolo ed è stata una sconfitta, la seconda volta contro il Bologna ed è stato un pareggio subito in rimonta dopo il vantaggio iniziale di due reti.

L'Inter ha bisogno di tornare alla vittoria per dare un segnale forte alle inseguitrici ma soprattutto per non perdere ulteriori punti contro le cosiddette "piccole". Inzaghi potrà contare sull'intera rosa a sua disposizione, sintomo che le nazionali non hanno regalato brutte sorprese al tecnico piacentino, tranne che del lungodente Arnautovic e di Juan Cuadrado. Secondo posto in classifica per i nerazzurri a meno uno dal Milan capolista ma con il miglior attacco e la miglior difesa del torneo. Di contro ci sarà il Torino di Ivan Juric che sabato 21 ottobre alle ore 18 davanti al pubblico di casa proverà a rialzare la testa dopo aver perso nettamente il derby contro la Juventus. I granata non potranno contare su Buongiorno, che è sulla via della guarigione, ma anche sull'assente dell'ultima ora Duvan Zapata.

Qui Inter

L'Inter di Simone Inzaghi vuole tornare alla vittoria dopo il mezzo passo falso casalingo contro il Bologna di Thiago Motta. Il tecnico piacentino dovrebbe affidarsi alla formazione tipo con un solo ballottaggio nel ruolo da interno di centrocampo tra Frattesi e Barella. In porta davanti a Sommer ci saranno Pavard, rigenerato da due reti con la Francia, Acerbi e Bastoni (che non ha sprecato troppe energie con la nazionale italiana). A metà campo l'imprescindibile Calhanoglu e Mkhitaryan con appunto il ballottaggio Barella-Frattesi. Largo a destra ci sarà Denzel Dumfries mentre a sinistra ci sarà Federico Dimarco. In attacco la consueta coppia formata da Marcus Thuram e Lautaro Martinez con Sanchez in panchina. Ancora out Marko Arnautovic mentre Juan Cuadrado è stato costretto ad un nuovo stop per un riacutizzarsi di un'infiammazione al tendine d'achille.

Qui Torino

Tra le fila del Torino Juric non potrà contare su Djidji, Buongiorno che è però sulla via di ripresa, Soppy, ma soprattutto su Duvan Zapata che si è fatto male proprio alla vigilia. Davanti a Milinkovic-Savic, disastroso nel derby contro la Juventus ci saranno Sazonov, Schuurs e Ricardo Rodriguez che sente aria di derby avendo giocato per il Milan. Sugli esterni gli ex nerazzurri Raoul Bellanova e Valentino Lazaro, mentre in mezzo al campo ci saranno Ricci e Ilic. Sulla trequarti agiranno Seck e Vlasic in apporto a Toni Sanabria che giocherà dal primo minuto vista l'indisponibilità del suo compagno di squadra colombiano

Dove vedere la partita e le probabili formazioni

Il match tra Torino e Inter sarà visibile su DAZN, fruibile su smart tv di ultima generazione attraverso l'app dedicata, scaricabile anche su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Sazonov, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ilic/Tameze, Ricci, Lazaro/Vojvoda; Seck, Vlasic; Sanabria.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella/Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.