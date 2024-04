Torino-Juventus, tutto pronto per il derby della Mole

Il sabato della 32a giornata di Serie A entra nel vivo con lo scontro sempre affascinante del derby della Mole. Il Torino, reduce dalla pesante battuta d’arresto ad Empoli, proverà a rifarsi contro una Juventus che alterna buone prove a passi falsi. Juric e Allegri ripresentano in gran parte le squadre viste lo scorso fine settimana, cercando di tornare subito alla vittoria. Seguite con noi il meglio di Torino-Juventus nella nostra diretta testuale.

Le scelte dei tecnici

Per la partita più importante della stagione granata, Juric scioglie subito uno dei pochi dubbi alla vigilia. Per affiancare l’ariete Zapata il tecnico del Torino sceglie ancora Sanabria, aiutato alle sue spalle da Vlasic. La difesa vedrà Bellanova esterno destro mentre Rodriguez la spunta su Lazaro: a completare la linea partirà Tameze. Ilic è recuperato dall’infortunio ma non partirà dal primo minuto: sulla mediana, quindi Ricci, Linetty e Vojvoda.

Vista la buona prova contro la Fiorentina, Allegri conferma l’undici che ha battuto i viola, con Cambiaso e Kostic che vengono ancora preferiti a Weah ed Iling. Vista l’indisponibilità dell’infortunato Milik, il tecnico livornese non può permettersi rotazioni in avanti: si partirà da subito con la coppia Chiesa-Vlahovic, con Kean e Yildiz che scaldano i motori in panchina. A guidare la difesa l’ex Bremer, forse al suo ultimo derby: zero cambi anche al centrocampo.

La diretta del primo tempo

31’ – MIRACOLO VANJA!!! Juventus di nuovo pericolosissima: bella azione sulla destra e cross sul palo lontano, dove Vlahovic trova una buona deviazione. Il portiere serbo, però, si supera e mette in angolo col piede.

23’ – Il Torino si fa vivo dalle parti di Szczesny in due occasioni: prima è Rabiot a mettere in corner un cross insidioso di Vojvoda, poi il portiere bianconero esce a valanga col pugno.

19’ – Lunga pausa per consentire ai medici della Juventus si intervenire su Gatti, finito a terra dopo un colpo più o meno fortuito con Zapata. Qualche ruggine tra i due alla ripresa del gioco.

13’ – OCCASIONE JUVE!! Mentre il Torino sembra meno aggressivo e più interessato a mantenere il possesso, la Juve ha un Chiesa scatenato. Stavolta sulla sinistra, entra in area e mette un discreto pallone per Cambiaso: chiuso, passa a Locatelli, che però la mette sopra la traversa.

7’ – PALO VLAHOVIC!!! Ripartenza micidiale degli ospiti, con Chiesa che spadroneggia sulla destra e mette un gran pallone sul piede del serbo. Purtroppo il palo nega la gioia del gol al centravanti bianconero.

5’ – Partenza arrembante dei bianconeri, che schiacciano in difesa i padroni di casa, non riuscendo però ad impegnare Milinkovic-Savic. Il Torino riesce a serrare i ranghi e gestire bene il possesso.

1' - SI PARTE!!! Grande scenografia all'Olimpico con i soliti cartelloni ironici riservati dalla tifoseria granata ai rivali bianconeri.

-1' - Silenzio assoluto rotto da qualche applauso sporadico allo stadio per il minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'incidente alla centrale idroelettrica di Suviana.

-30’ – Tutto pronto allo Stadio Olimpico Grande Torino per il Derby della Mole. La polemica di giornata dovuta al comportamento di alcuni tifosi della curva della Juventus, che hanno esposto striscioni di pessimo gusto di fronte alla basilica di Superga. Questa mancanza di rispetto per il sancta sanctorum del Torino è stata immediatamente condannata dalla società con un comunicato attraverso i profili social ufficiali: “La mancanza di rispetto verso luoghi di memoria storica e insulti gratuiti presso luoghi istituzionali sono manifestazioni che condanniamo e che si commentano da sole”.

La mancanza di rispetto verso luoghi di memoria storica e insulti gratuiti presso luoghi istituzionali sono entrambe manifestazioni che condanniamo e che si commentano da sole. — JuventusFC (@juventusfc) April 13, 2024

Il tabellino

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. Allenatore: Ivan Juric

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri

Marcatori: -

Ammoniti: -

Espulsi: -

Arbitro: Fabio Maresca (Napoli)