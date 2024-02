Torino-Lazio 0-2: gli uomini di Sarri riprendono la corsa Champions

Pronto riscatto. La Lazio cancella il pesante ko interno dell’ultimo turno di campionato contro il Bologna ed espugna per 2-0 lo Stadio Olimpico Grande Torino nel recupero della 21ª giornata di Serie A, posticipato per la Supercoppa italiana. La vittoria esterna contro i granata permette ai biancocelesti di scalare la classifica. Ora la Lazio è a -4 dall’accoppiata Atalanta e Bologna posizionate al quarto e al quinto posto. Il Torino, invece, vede fermarsi a 6 la striscia positiva di risultati in campionato (3 vittorie e 3 pareggi).

Nel primo tempo Torino più pericolosi in avanti. Diverse le occasioni per la squadra allenata da Juric. Una su tutte: il palo colpito da Sanabria su cross di Bellanova, tra i più pericolosi tra le fila granate. La Lazio, nonostante tutto, si difende con ordine. La ripresa si apre con il gol degli uomini di Sarri che sfruttano la prima vera occasione da gol. I biancocelesti riescono a trovare subito il raddoppio e poi controllano senza particolari problemi il gioco, anche una volta rimasti in 10.

Primo tempo

È del Torino la prima grande occasione. Al 4' Bellanova crossa un pallone teso, Sanabria conclude al volo: la palla si stampa sul palo. Dopo un avvio favorevole ai granata, la Lazio riesce a spostare il proprio baricentro nella trequarti avversaria, anche se non crea particolari pericoli.

Al 20’ ci prova Immobile dalla distanza: Milinkovic Savic para senza problemi. Poi tanto Torino. I granata si fanno vedere in avanti al 34’ con Bellanova che mette in mezzo una interessante palla: Zapata di testa non trova la porta. Tre minuti dopo ancora Bellanova mette un'altra palla al centro trovando la deviazione di Vlasic: Provedel con un grande intervento salva il risultato. Ancora Torino sul finire della prima frazione. Al 43' dagli sviluppi di un angolo, Masina colpisce la palla che termina di poco a lato.

Secondo tempo

Anche in avvio di ripresa è il Torino che si rende pericoloso. Al 49' Bellanova per Zapata che calcia di prima intenzione: palla fuori. I granata ci provano di più ma è la Lazio alla prima vera occasione da gol a passare in vantaggio con Guendouzi che batte in diagonale l’estremo difensore granata. Pochi minuti dopo, e più precisamente al 56’, i biancocelesti raddoppiano.

Guendouzi mette in mezzo per Luis Alberto che, a sua volta, serve, Cataldi: il centrocampista batte con un preciso rasoterra Milinkovic-Savic. Un uno-due micidiale per i granata che faticano a ritrovarsi. Al 79’ la Lazio resta in 10 per l’espulsione di Gila. A quel punto il Torino cerca di riprendere in mano il gioco ma la Lazio non corre rischi. All’86’ occasione per Ricci. Cross di Zapata, Vlasic protegge il pallone e serve Ricci che calcia cadendo e la mette fuori.

Il tabellino

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Dijdij (75’ Tameze), Lovato, Masina (87’ Pellegri); Bellanova, Ilic (55’ Ricci), Linetty (75’ Gineitis), Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. Allenatore: Ivan Juric

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj (46’ Lazzari); Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto (80’ Casale); Isaksen (75’ Pedro), Immobile (55’ Castellanos), Felipe Anderson. Allenatore: Maurizio Sarri

Arbitro: Federico La Penna di Roma

Marcatori: 51’ Guendouzi (Laz), 56’ Cataldi (Laz)

Ammoniti: Ilic (Tor), Linetty (Tor), Gila (Laz), Lovato (Tor)

Espulsi: Gila (Laz)