Torna il Milan che non ti aspetti (per tre buoni motivi)

È il Milan che non ti aspetti per una serie di buoni motivi. Primo: perché riesce nell’impresa titanica - a giudicare dai suoi allarmanti precedenti in materia - di non correre rischi contro l’Empoli (solo una traversa di Maleh a inizio di ripresa). Secondo: perché ritrova oltre alla solidità del suo impianto di gioco anche la mira felice di Morata (non finiva nel tabellino dal mese di settembre in campionato) e le magie balistiche di Reijnders, il vero erede di Gullit dopo anni di ricerche, centrocampista raffinato, capace di firmare la seconda doppietta della stagione. Terzo e ultimo motivo: perché esprime finalmente un calcio aggressivo e dominante nella metà campo toscana segnalando la pulizia di Fofana negli interventi e il contributo finalmente positivo di Emerson Royal, uno finito nel mirino di critica e tifosi e considerato il “pacco” del mercato estivo.

Di inedito c’è anche la sequenza dei gol che consente a Fonseca, il tecnico, di vivere sul 2 a 0 un intervallo senza affanni né particolari problemi. Con qualche precisione si può definire quella con l’Empoli una delle migliori prestazioni del campionato, certo contro la squadra toscana che non è una protagonista dell’alta classifica ma in passato i tormenti vissuti con Cagliari e Bratislava dimostrano che non c’è mai da essere al sicuro con questo Milan.

E invece anche nella ripresa arriva il 3 a 0 e qualche altra golosa occasione sprecata dagli attaccanti sostituiti dalla panchina per concedere loro qualche minuto di riposo in più in vista dei prossimi impegni (martedì sera in coppa Italia con il Sassuolo e poi venerdì sera con l’Atalanta). I fischi dopo la Juve sembrano molto più lontani.