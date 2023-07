Torna la Partita del Cuore: ecco tutto ciò che c'è da sapere

Giovedì 20 luglio, a Rimini, si terrà la Partita del Cuore a sostegno della raccolta fondi Mediafriends per andare in aiuto dei cittadini colpiti dall'alluvione in Emilia-Romagna. La Nazionale italiana cantanti sfiderà il Golden team, una formazione composta da una selezioni di artisti e personaggi del mondo dello spettacolo allenati dall'ex tecnico del Milan Arrigo Sacchi. La partita sarà trasmessa, in diretta a partire dalle ore 21.05, su Italia 1. La serata sarà condotta dalla "Iena" Veronica Ruggeri, con la partecipazione di Max Angioni, in campo con una veste speciale a sorpresa, e Giuseppe Giacobazzi. La telecronaca, invece, sarà affidata a Riccardo Trevisani e Massimo Callegari mentre bordo campo ci sarà Monica Bertini a testare l'umore di entrambe le panchine. Nel corso della serata ci saranno anche diverse sorprese come la presenza della sempreverde Orietta Berti con Fabio Rovazzi, coppia di fatto di quest'estate.

Regolamento

Rispetto al passato, questa Partita del Cuore sarà diversa: ci saranno infatti quattro tempi da 20' ciascuno, più gli shootout alla fine di ogni tempo. Inoltre, i gol segnati da fuori area varranno doppio mentre ci sarà anche l'espulsione temporanea di un giocatore per la squadra che dovesse trovarsi in vantaggio di almeno due gol. Tutto questo per garantire equilibrio, spettacolo e incertezza dall'inizio alla fine.

Il fine di questa partite, ovviamente, è la beneficenza, e il donare per le popolazioni colpite dall'alluvione dello scorso mese di maggio. Fino a sabato 22 luglio sarà possibile sostenere la campagna Mediafriends "Mediaset per la Romagna" attraverso il numero di SMS solidale 45597 per sostenere i progetti di cinque realtà che operano sul territorio, occupandosi di anziani e persone con disabilità fisiche e psichiche: Anffas Faenza, Casa della carità Lugo, Comunità Montepaolo, Fondazione Opera Don Baronio Onlus Cesena e GRD (Genitori Ragazzi Disabili) di Faenza.

Le rose delle due squadre

Ecco alcuni dei giocatori che prenderanno parte a questa attesa Partita del Cuore.

Tra i giocatori del Golden Team per la Romagna: Max Angioni, Jimmy Ghione, Moreno Morello, Roberto Lipari, Dj Ringo, Andrea Pisani, Nicolò De Devitiis, Filippo Roma, Marco Bazzoni, Antonio Casanova, Andrea Agresti, Francesco Oppini e molti altri.

La Nazionale Cantanti, invece, sotto la guida dell’allenatore Sandro Giacobbe e di capitan Enrico Ruggeri schiererà Moreno, Paolo Vallesi, Ubaldo Pantani, LDA, Cricca, Leo Gassman, Il Tre, Ludwig, i ragazzi de Il Volo Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, Rhove e non solo.