Torre di controllo chiama Var

Può Ita risolvere i problemi del Var? Non trattasi di un momento di follia improvvisa e imprevista, ma dell'ultima idea realizzata nel calcio inglese: British Airways è stata chiamata come consulente per fornire e insegnare agli arbitri un linguaggio più veloce, immediato ed efficace nei momenti critici della consultazione al video.

Chris Heaven e Pete Nataraj sono i due comandanti pilota che hanno incontrato gli arbitri di calcio britannici per spiegare loro come le comunicazioni terra-bordo-terra agevolino qualunque operazione e portino ad affrontare eventuali situazioni critiche nel tempo quasi immediato, con codici di linguaggio che non consentano perplessità, indugi e che, invece, risolvano, con un «roger» (ho capito) e la successiva decisione, quello che nel football è invece oggetto di dialoghi lunghi, spesso incomprensibili e con un verdetto che è atteso per un tempo eccessivo e senza logica per lo spirito del gioco.

Resta l'interrogativo, sapranno e vorranno i nostri arbitri accettare le indicazioni e i suggerimenti dei piloti di Ita? Vorrà la Federcalcio intuire e comprendere che il progresso passa attraverso queste nuove consulenze dell'aeronautica già in atto, ad esempio, nelle procedure della formula 1 e nei dispositivi delle vetture? Nel dubbio vanno al Var.