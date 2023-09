Troppo Scamacca per il Monza: vince l'Atalanta 3-0

Rotondo 3-0 della Dea ai Bagai. Alla prima da titolare nella sua nuova casa Gianluca Scamacca ne fa due e si vede annullare il terzo. De Ketelaere sembra il lontano ricordo di quello visto al Milan, la squadra di Gasperini gioca e gira benissimo. Buon Monza nei primi 30', l'uno-due dei padroni di casa però scombina i piani di Palladino che deve mantenere i piedi per terra per non cadere nella lotta per non retrocedere dopo la bella stagione disputata nello scorso campionato. Atalanta che si vede annullare anche tre gol per fuorigioco.

Il momento delle due squadre e le scelte dei due allenatori

Atalanta con tre punti in due giornate figli della vittoria esterna alla prima contro il Sassuolo per 2-0 grazie alle reti di De Ketelaere e Zortea. Nella seconda uscita stagionale, invece, una sconfitta per i bergamaschi (2-1 a Frosinone). Gli uomini di Gasperini tornano in Europa League quest’anno, dove esordiranno il 21 settembre contro i polacchi del Rakow, nel girone anche Sturm Graz e Sporting Lisbona. Il tecnico di Grugliasco per la prima in casa si affida a Musso in porta; Djimsiti, Scalvini e Kolasinac compongono il terzetto difensivo. Fasce occupate da Zappacosta e Ruggeri con De Roon ed Ederson in mezzo al campo. Alle spalle del tandem d’attacco composto da De Ketelaere e Scamacca agirà Koopmeiners.

Monza che come i padroni di casa è a quota tre punti in classifica. Alla prima sconfitta a “San Siro” contro l’Inter per 2-0, in una sfida fra ex come Carlos Augusto, Gagliardini e D’Ambrosio. Prima vittoria nell’ultimo turno sempre per 2-0 contro l’Empoli nella prima all’“U-Power Stadium/Brianteo” grazie alla bella doppietta di Colpani. Mister Palladino vuole continuare a stupire come nella scorsa stagione e per farlo sceglie Di Gregorio fra i pali. Linea difensiva a tre con Caldirola, Marì e Izzo. Fasce presidiate da Ciurria e Birindelli con Gagliardini e l’ex di turno Pessina in mezzo. Colpani insieme a Colpani alle spalle dell’unica punta Dany Mota.

Le due formazioni si sono affrontate per due sole volte in Serie A e ambedue le volte durante la scorsa stagione, con due vittorie per i bergamaschi. All’andata in Brianza fu 0-2 grazie alla rete di Hojlund e all’autogol di Marlon; al ritorno a Bergamo 5-2 per i padroni di casa con tripletta di Koopmeiners e reti di Hojlund e Muriel, per gli ospiti Colpani e Petagna a referto. Prima della scorsa stagione, le due squadre si sono incontrate solamente in Serie B. Padroni di casa che hanno vinto sette delle ultime otto partite contro il Monza considerando tutte le competizioni, mentre avevano ottenuto solamente tre successi nei diciannove precedenti. L’Atalanta con la vittoria per 5-2 della scorsa stagione ha allungato a quattro il numero di vittoria nelle partite casalinghe contro i brianzoli.

Primo tempo

Primi quindici di gioco bloccati e molto fisici. L’Atalanta chiude bene gli spazi e cerca di sfruttare le fasce, il Monza ha cercato fin da subito di aggredire i padroni di casa attraverso un baricentro molto alto. Nessuna occasione da segnalare ma qualche buono spunto per entrambi i team. I due tecnici hanno scelto atteggiamenti pressoché identici e le due formazioni sono l’una lo specchio dell’altro, anche dal punto di vista dell0atteggiamento tattico.

Palla gol per i padroni di casa al 21’. Ederson vede dalla trequarti l’inserimento di Koopmeiners fra i centrali del Monza, lo scavetto è delizioso ma il trequartista di testa non trova lo specchio. Atalanta che ora aumenta l’intensità di gioco.

Gol annullato a Scalvini un minuto più tardi. Azione insistita da destra a sinistra dei bergamaschi, da un cross dalla sinistra Scamacca impatta benissimo, Di Gregorio compie il miracolo e Scalvini realizza da pochi passi. Immediata la segnalazione del fuorigioco da parte del guardalinee con Marcenaro che annulla la rete: decisione confermata dal Var.

Arriva il primo vero segnale del Monza al 32’ dopo tante piccole avvisaglie. Birindelli riceve e solca sulla destra, arrivato al limite dell’area schiaccia troppo la conclusione che esce al lato. Il messaggio, però, è chiaro: l’Atalanta deve ricompattarsi velocemente dietro, altrimenti gli spazi, gli ospiti, se li prendono tutti. Da segnalare, trenta secondi più tardi, un interessante quattro contro quattro concluso da Pessina con deviazione che favorisce la parata di Musso.

Passa l’Atalanta al 35’ con Ederson. Corner dalla sinistra, batti e ribatti con palesi proteste dei padroni di casa per un possibile tocco di mano, De Ketelaere recupera la sfera e posizionandosi con le spalle alla porta serve Ederson che di prima la mette alle spalle di Di Gregorio. Padroni di casa in vantaggio, dopo aver sofferto qualche ripartenza del Monza.

Al 38’ il Monza va vicinissimo al pareggio. Pablo Marì recupera la sfera e serve Caprari che apre da sinistra verso destra su Colpani che controlla, si smarca e conclude sul palo opposto a giro, Musso si distende e devia ma arriva Ciurria che a porta vuota la manda fuori: fischia subito il direttore di gara per segnalare la posizione di fuorigioco. Il Monza risponde immediatamente presente.

Raddoppia l’Atalanta al 42’ con Scamacca. Ruggeri riceve sulla sinistra e crossa perfettamente sulla testa dell’ex West Ham che sovrasta Marì e la insacca potentemente sotto la traversa. Il nuovo acquisto si presenta nel miglior modo possibile al suo nuovo pubblico.

Si chiude la prima frazione dopo 2’ di recupero. I padroni di casa la sbloccano dopo un inizio molto fisico e bloccato e riescono a trovare anche la via della seconda rete. Monza che aveva reagito alla prima rete e tenuto bene fino al raddoppio bergamasco, da allora un po’ troppa fretta e molta confusione.

Atalanta BC (Instagram)

Secondo tempo

La seconda frazione riparte con gli stessi ventidue effettivi, a dare il calcio d’inizio è l’Atalanta.

Dopo i primi quindici di gioco il Monza tenta di proporre una reazione, sicuramente più convincente nella seconda parte dei primi quindici minuti, ad onore di cronaca occorre segnalare la difficoltà degli ospiti di trovare spazi vista la chiusura degli spazi da parte dei bergamaschi che attendono e sfruttano gli spazi in ripartenza.

Al 62’ Gianluca Scamacca fa doppietta. Iniziativa dei tre davanti con De Ketelaere che serve Scamacca che a sua volta gira per Koopmeiners, la palla torna all’ex Sassuolo che dal limite in tutta tranquillità la stoppa, la sistema e batte Di Gregorio con un diagonale rasoterra. Bellissima iniziativa offensiva del tridente offensivo proposto da Gasperini, con ottimi movimenti del belga ex Milan.

Da segnalare al 65’ il quarto gol dei padroni di casa annullato da Marcenaro per un tocco di mano di Koopmeiners. L’Atalanta in questo momento è in pieno controllo della gara e praticamente fa quello che vuole, Monza confuso e rinunciatario, fuori partita dopo un buon primo tempo.

Sarebbe stata anche tripletta per Scamacca al 72’ ma per centimetri è fuorigioco dopo il check del Var. Il Monza non riesce a trovare un episodio per rientrare in partita, l’Atalanta chiude bene gli spazi e sembra sempre vicina al gol del poker.

All’87’ i padroni di casa vanno vicini al quarto gol con Muriel. Azione di Bakker sulla sinistra, la palla rimane in area di rigore e finisce a Lookman che serve il colombiano che dopo un rapido controllo scarica violentemente verso la porta, Di Gregorio si distende e con il pugno la smanaccia.

Da segnalare a pochi istanti dal 94' un bellissimo colpo di testa di Holm su suggerimento di Muriel, ancora una volta Di Gregorio deve dire no per non rendere il passivo più pesante.

Dopo 4' di recupero arriva il triplice fischio del direttore di gara. Bene l'Atalanta e ancora meglio i nuovi acquisti (titolari e subentrati). Monza fin troppo scoraggiato dopo i due gol ravvicinati dei padroni di casa e mai poi veramente rientrato nel match. Al rientro post Nazionale, l'Atalanta farà visita alla Fiorentina per poi fare il suo esordio in Europa League mentre il Monza riceverà il Lecce. Appuntamento a domenica 17 settembre.

Il tabellino

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac (89’ Palomino); Zappacosta (75’ Holm), De Roon, Ederson, Ruggeri (75’ Bakker); Koopmeiners; De Ketelaere (82’ Lookman), Scamacca (81’ Muriel). All.: Gasperini

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì (66’ Carboni A.), Caldirola; Birindelli, Pessina, Gagliardini (66’ Bondo), Ciurria; Colpani (75’ Machin), Caprari (60’ Vignato); Mota (60’ Colombo). All.: Palladino

Marcatori: Ederson (A), Scamacca (A) 42’ e 62’

Ammoniti: Pessina (M), Marì (M), Izzo (M)

Arbitro: Matteo Marcenaro di Genova