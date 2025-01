"Tutti sanno cosa ha fatto...". L'ultimo attacco di Cassano a Vieri

Ascolta ora 00:00 00:00

Non si placa la querelle tra Antonio Cassano e Christian Vieri. I due ex calciatori ed ex amici continuano ad essere protagonisti di attacchi a distanza reciproci, che vanno avanti dalla fine dell'esperienza della Bobo TV, insieme anche a Lele Adani e Nicola Ventola.

Dopo l'intervista a Striscia la Notizia e la consegna delll'ennesimo Tapiro d'Oro, in cui non erano mancate accuse contro Vieri, stavolta però Cassano sceglie di fare un passo indietro e decide di scusarsi. Non con Vieri pesonalmente ma con la madre dell'ex amico. Il riferimento è alle dichiarazione di Fantantonio, che mesi fa nel podcast BSMT su YouTube, aveva parlato della fine della Bobo Tv: "Pensavi di essere il più forte? Invece, lo siamo noi tre. Sei convinto? Vai da solo e ti attacchi, adesso non ti segue neanche tua madre" . La replica dell’ex centravanti dell'Inter è arrivata così sui social con qualche mese di ritardo: "Caro Cassano, ti devi solo vergognare! Non permetterti di nominare mia madre! Impara a parlare. Chi parla di famiglia e genitori altrui non vale niente! Pensa a fare la tua vita! Vergognati".

A quel punto è arrivata la controreplica di Fantantonio a "Viva el Futbol", che chiarisce appunto che non ha avuto intenti offensivi verso la famiglia Vieri: "Per quanto riguarda quella persona che tutti sanno, la battuta che io ho fatto non era assolutamente offensiva nei confronti di sua mamma. Mai, veramente. Se eventualmente il papà, Bobo, Max e Veronica, il fratello e la sorella, e soprattutto la mamma si sentono offesi, allora chiedo scusa. Io poche volte ho chiesto scusa, ma lo faccio adesso perché la stima e il rispetto che ho per loro è forte, veramente. Questa è la cosa. Nell’intervista con Gazzoli ho usato una frase che era un modo di dire. Se si sono sentiti offesi chiedo scusa a tutti, ma era un modo di dire, ho stima e rispetto per la famiglia".

Scuse alla famiglia, ma parole per Vieri durissime. Cassano lo ha disintegrato alla sua maniera: "Per quanto riguarda lui. Chi si deve vergognare tra me e lui, è lui: perché tutti sanno tra me e lui chi sono io e che io è lui, nel mondo del calcio e non solo. Il disastro che ha fatto è sotto gli occhi di tutti, io posso andare davanti a otto miliardi di persone e guardare in faccia a tutti. Perché potete dirmi quello che volete, ma mai a me nessuno può dirmi che sono "un uomo di m…", chi deve vergognarsi tra me e lui, è lui.

Adesso siccome era nell'oltretomba, voleva un po' di hype, gliel'ho dato, te lo faccio prendere un Tapiro, ora torni nell'anonimato, tra tre o quattro giorni. Questo ti fa capire che in quella trasmissione noi tre eravamo il perno principale. Chiudo la parentesi con questo personaggio". Sarà finita qui? Conoscendo Cassano impossibile esserne sicuri.